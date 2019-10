Alessia Marcuzzi: confessioni sulla vita intima e i gusti sessuali

Alessia Marcuzzi è da sempre nota al grande pubblico per la sua bellezza, schiettezza e spontaneità, oltre che per la bravura in veste di conduttrice. La bionda presentatrice non ha mancato di dimostrarlo in una recente intervista, durante la quale ha rivelato dettagli a dir poco piccanti sulla sua vita privata.

La Marcuzzi, nello specifico, ha candidamente ammesso di avere un unico vizio: il sesso. “E credo che si veda, perché fisicamente sto bene“, ha poi sottolineato con la solita autoironia che la contraddistingue. Ma le sue dichiarazioni non si fermano a questo.

Alessia ha infatti ammesso anche di avere un bellissimo rapporto con il proprio corpo e la propria fisicità. “Starei sempre nuda, farei un calendario anche domani. Amo la mia fisicità anche se da ragazzina ero una specie di ‘cozza’: alta, rossa e con le lentiggini. Quando mi proposero di fare foto sexy fui entusiasta. Pensai: ecco la mia rivalsa!“.

Altrettanto piccanti, infine, le affermazioni della Marcuzzi riguardo ai propri gusti sessuali. Alessia ha, infatti, stupito tutti dichiarando di provare attrazione anche per le donne. Nonostante la si sia vista sempre in relazione con degli uomini, la bionda conduttrice del Grande Fratello ha ammesso di essere istintivamente affascinata dalla bellezza femminile. “Ho, come tutte le donne, un lato saffico. Provo un’istintiva attrazione per la bellezza femminile. Le donne, insomma, non mi lasciano del tutto indifferente“.

Alessia ha ammesso di avere un lato maschile molto spiccato che l’ha portata a comportarsi da “maschiacchio” in molte situazioni. Tuttavia, ha ammesso che al momento non ha altre curiosità perché è innamoratissima del marito Paolo, al quale ha detto di essere “devota”. Al suo partner, però, chiede la giusta dose di eros e divertimento, per soddisfare il suo essere “pazzerella”.