Alessia Macari su L’Isola dei Famosi: "Parteciperei, ma devo aumentare di peso"

Per il momento non si conosce ancora il cast de “L’Isola dei Famosi“, e sul reality show di Canale 5 circolano solamente delle voci non ancora confermate. Gli autori infatti si stanno prendendo del tempo per scegliere i giusti concorrenti e rifarsi dall’ultima edizione che ha regalato ai telespettatori poco o nulla.

I nomi che circolano con più insistenza in questo periodo sono quelli del cantante Riccardo Fogli e Andrea Pinna, l’influencer già vincitore di Pechino Express. Tanta confusione anche per gli opinionisti e l’inviato in Honduras, poiché il cast, oltre alla confermata Alessia Marcuzzi, sarà drasticamente cambiato. Infatti, Mara Venier e Daniele Bossari hanno altri impegni, mentre Stefano De Martino ha deciso di dedicarsi ad altro.

Alessia Macari si propone per L’Isola dei Famosi

L’ex ciociaria di “Avanti un altro” sarebbe disposta a sbarcare in Honduras. L’attuale fidanzata del calciatore Oliver Kragl, intervistata dal settimanale “Nuovo TV“, non nasconde il suo desiderio di far parte della trasmissione di Canale 5: “Parteciperei, ma prima devo prendere qualche chilo”.

In realtà, Alessia Macari ha altri desideri per la testa e vorrebbe sfondare anche nell’ambito musicale: “Sto scrivendo belle canzoni per una casa discografica e il mio primo singolo dovrebbe uscire a gennaio. Nel mio primo album canterò in inglese e in italiano. Il genere sarà pop e reaggeton. In Italia la mentalità è un po’ chiusa rispetto all’America. Per esempio: Jennifer Lopez è sia cantante sia attrice e anche io vorrei fare lo stesso”.

Ma nel futuro la showgirl non pensa solamente al lavoro. Alessia Macari, infatti, potrebbe presto convolare a giuste nozze dopo averle rinviate a causa del troppo stress. Su questo argomento svela che i due si sposeranno entro i due anni, poiché al momento pensano al loro lavoro.