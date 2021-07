Alessia Macari difende Belén Rodríguez: "L’ho sempre ammirata"

Alessia Macari, la ciociara di “Avanti un altro!” ed ex concorrente della prima edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Ilary Blasi insieme ad Alfonso Signorini ove tra l’altro ha vinto, negli ultimi anni è apparsa sui settimanali di cronaca rosa per il matrimonio con il calciatore Oliver Kragl avvenuto nel 2019.

In questi giorni però la Macari ha fatto un annuncio ancora più importante: è al quarto mese di gravidanza e non sa se è in attesa di un maschio o una femmina. Il primogenito della famiglia Kragl quindi dovrebbe arrivare tra dicembre e gennaio, ma sul settimanale “Chi” ha annunciato di avere già delle idee sui possibili nomi da dare.

L’intervista di Alessia Macari e le parole di Belén

Parlando della sua gravidanza Alessia Macari cita anche Belén Rodríguez, diventata mamma per la seconda volta con il compagno Antonino Spinalbese, l’hair stylist 26enne conosciuto un anno fa, che hanno deciso di chiamare la loro figlia Luna Marì, scelto insieme a Santiago.

Proprio sui toto-nomi Alessia Macari sembra lanciare una piccola frecciatina a Belén affermando che già molti dei nomi da lei pensati sono stati usati dall’italoargentina: “A me piace Thiago, anche se ormai è stato usato un po’ troppo. Se fosse femmina è il caos. Il nostro desiderio era quello di chiamarla Luna, come la nostra cagnolina che non c’è più. Solo che Belén Rodríguez ha scelto questo nome e non voglio copiare nessuno. Se è femmina allora la chiameremo Sia. Se è maschio il nome lo sceglierà mio marito”.

Su Instagram però la ragazza, rispondendo alle critiche piovute sul proprio conto nelle ultime ore, rivela di non aver lanciato nessuna frecciatina nei confronti di Belén spendendo tra l’altro parole di conforto: “Nessuna frecciatina a Belen anzi, l’ho sempre ammirata. Adoro i nomi che sceglie, che era più un complimento che altro”.