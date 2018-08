Alessia Fabiani e la sottile frecciatina: "I figli vogliono la mamma vera, non vista sul piccolo schermo"

Alessia Fabiani è stata lanciata dal programma più in vista degli anni 80, “Non è la Rai“. Molti volti noti della televisione e del cinema devono il loro successo proprio a quella trasmissione che ha lanciato moltissime ragazze nel mondo dello spettacolo. Una fra queste è proprio la Fabiani che, ultimamente, si è un po’ eclissata dalla televisione.

La ritroviamo, più in forma che mai, sulle spiagge dell’Abruzzo, dove si gode le sue vacanze insieme alla madre a ai suoi due splendidi gemellini di 6 anni: Kim e Keira. Alessia si descrive come una mamma premurosa e attenta, orgogliosa di riuscire a crescere le sue due creature e badare a loro in ogni istante della giornata.

Alessia Fabiani si proclama una mamma presente!

Anche sulla spiaggia, nel lettino in prima fila, non toglie gli occhi di dosso ai suoi pargoletti, sotto lo sgaurdo attento anche della loro nonna. Impossibile non notare la sua smagliante forma fisica che, a suo dire, è frutto di una dieta equilibrata e attività fisica e un ingrediente speciale: “Merito di una buona alimentazione senza troppe privazioni, della palestra che aiuta a restare tonici e del dna di mamma Patricia“, e fà l’occhiolino alla mamma seduta lì vicino.

Per quanto riguarda invece il ruolo da mamma, la Fabiani precisa di essere felice per riuscire a occuparsi dei suoi bimbi avuti con Fabrizio Cherubini: “Non voglio baby sitter. A loro penso io ancora per un po’ di anni. Mi sento di crescerli e proteggerli”. Alessia e Fabrizio si sono lasciati nel 2017 dopo 8 anni d’amore.

Precisa, inoltre, che pur avendo ricevuto molte offerte lavorative, non ha intenzione di sacrificare il suo ruolo di mamma per la carriera: “Dopo tante esperienze in tv, ora ho trovato la mia strada e anche se le proposte non mancano, al momento voglio solo essere una madre presente per i miei figli che reclamano la mamma vera e non quella vista sul piccolo schermo“. In molti hanno reputato queste sue ultime dichiarazioni come una frecciatina verso le colleghe che, invece, sembrano voler coltivare la carriera televisiva, pur avendo famiglie numerose.