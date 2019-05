Alessia Fabiani ammette di aver rifiutato il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi

La showgirl Alessia Fabiani ha iniziato la sua carriera da giovanissima, grazie alla partecipazione nella sit-com “Orazio“, in cui interpretava la figlia di Maurizio Costanzo e Simona Izzo. Deve però la sua notorietà quando entra a far parte del cast di “Passaparola” con Gerry Scotti come “letterina”.

In questi ultimi anni però è scomparsa dal piccolo schermo, poiché dal 2013 decide di dedicarsi quasi completamente al teatro, recitando in “Ti presento mio fratello” e “Le dissolute assolte”. L’attrice, intervistata a “Radio Cusano Campus“, nella trasmissione “Cosa succede in città“, rivela il motivo dietro a questa decisione.

Le parole di Alessia Fabiani

La showgirl rivela di aver rifiutato alcuni programmi in questi anni per motivi personali: “Mi hanno fatto tante proposte in questi anni, mi hanno proposto l’Isola e il Grande Fratello. Ho rifiutato e mi dispiace perché potrebbe sembrare un atteggiamento snob, ma non è così, semplicemente è un’esigenza personale. Da quando sono nati i miei figli ho deciso che avrei assecondato ancora di più ciò che il mio cuore voleva e lo faccio ogni giorno, in tutto quello che scelgo sia per me che per loro”.

Successivamente rivela di essersi emozionata nell’aver incontrato le sue amiche di “Passaparola” a “Caduta Libera“, il game show condotto da Gerry Scotti: “Ho rincontrato tante mie colleghe del passato, anche alcune letterine. Mi sento con alcune di loro, tra cui Daniela Bello che è sempre stata una mia carissima amica. La tv è stata il mio servizio militare al femminile nel senso che abbiamo fatto davvero una vita intensa, sempre tutte insieme”.

Per il momento rivela di avere la testa solamente per il teatro. Tuttavia, nella stessa intervista, ammette che potrebbe pensare di condurre una programma in televisione solamente se i suoi due figli, Keira e Kim Cherubini, venissero con lei, poiché sono la sua priorità assoluta.