Alessia Debandi, le sue parole: "Guardavo Il Paradiso Delle Signore con mia nonna"

Alessia Debandi è una delle protagoniste indiscusse della seconda stagione de “Il Paradiso Delle Signore Daily” e, attraverso il suo personaggio, è riuscita a incuriosire i milioni di telespettatori italiani. La giovane attrice ha posto l’accento sul successo della soap opera, facendo delle rivelazioni: “Quando andavo al liceo, guardavo spesso il Paradiso Delle Signore con mia nonna, sul divano, e per me arrivare lì è stata una cosa stranissima, pazzesca”. Inoltre ha avuto modo di ripercorrere il momento del provino per interpretare il ruolo di Angela, parlando della sua reazione dopo essere venuta a conoscenza di essere stata presa per questa parte.

Queste sono state le dichiarazioni al riguardo della giovane attrice che ha affermato: “Ho iniziato a saltare per la casa, mi sono messa a piangere e sono corsa in braccio alla mia coinquilina urlandole”. Ha continuato dicendo che non credeva fosse vero, in quanto si realizzava un sogno, per poi porre l’accento sui caratteri che contraddistinguono la figura di Angela.

Alessia Debandi ha evidenziato la complessità del personaggio di Angela che le ha dato la possibilità di mettersi a confronto con le varie sfaccettature ruotanti intorno a questa new entry.

La giovane interprete lo ha ribadito attraverso queste dichiarazioni che non lasciano alcun dubbio: “Ha tantissime sfumature, è molto forte, ma al tempo stesso estremamente debole”.

Si è anche concentrata sulla capacità di Angela di nascondere la realtà: “La sua forza è una maschera che ha per non far vedere che è fragile, usa questa grinta per affrontare tutto, ho cercato di studiarla nei minimi dettagli”. Infine si è concentrata sullo studio per interpretare nella maniera più corretta questo ruolo: “Ho voluto immaginare come si sentisse in tutte le varie situazioni e ci ho messo anche un po’ di Alessia”.