Alessandro Zarino, il tentatore di Temptation Island è un papabile tronista a "Uomini e Donne"

Sebbene “Uomini e Donne”, il programma in cui i tronisti sperano di trovare l’anima gemella, sia terminato, la redazione è al lavoro per cercare ì nuovi tronisti. Il programma quotidiano, che va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 condotto da Maria De Filippi, riparte, per la nuova stagione 2019-2020, a partire dal 16 settembre. Cerchiamo di sapere chi possono essere i nuovi tronisti, in base ai rumors.

Moltissimi telespettatori del programma si chiedono chi saranno i nuovi volti del trono classico. Tanti sperano che siano volti estranei al mondo della televisione e dello spettacolo sperando che possano essere persone comuni e vicini maggiormente al pubblico che segue la trasmissione. L’ultima stagione non è stata semplice, in quanto la redazione ha dovuto affrontare vari scandali, a cominciare da quello di Sara Afi Fella, che tanto dissenso e clamore ha suscitato.

La redazione deve puntare su tronisti che siano davvero interessati all’intento del programma, ovvero trovare un partner e, quindi, l’amore, piuttosto che la popolarità, come gli ultimi troni hanno dimostrato. Secondo i rumors, uno dei papabili tronisti è un volto conosciuto: si tratta di Alessandro Zarino, tentatore di Temptation Island che il pubblico ha avuto modo di apprezzare in quanto sta intessendo una “amicizia speciale” con Jessica Battistello, una delle ragazze del villaggio.

Dal sito Instagram del sito VeryInutilPeople.it, si legge il seguente post sulla presenza di Alessandro Zarino come papabile tronista della prossima stagione: “L’attuale tentatore di Jessica Battistello a Temptation Island, siederà sul trono di Uomini e Donne nella prossima stagione. Tagga un’amica che andrà a corteggiarlo”. I cast sono tuttora in corso e, può darsi, che la redazione stia pensando proprio a questo giovane di origine campana, ma trasferitosi e residente a Sidney.

Ovviamente le conferme ufficiali non ci sono e, sino a fine agosto, non si sa quali possano essere i nuovi tronisti. Otre ad Alessandro Zarino, ci sono altri nomi provenienti da Temptation Island che potrebbero interessare il nuovo trono, tra questi Federica Lepanto, ma anche Giulio Raselli e Antonio Moriconi, le non scelte rispettivamente di Giulia Cavaglia e Teresa Langella della scorsa edizione.