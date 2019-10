Alessandro Tersigni annuncia il matrimonio di Vittorio e Marta nella quinta puntata de "Il Paradiso Delle Signore 4"

Sono arrivate le dichiarazioni di Alessandro Tersigni, che è uno dei protagonisti indiscussi della soap opera di Rai 1, “Il Paradiso Delle Signore”. L’attore ha sottolineato l’emozione per il fatto che è stata confermata la seconda stagione de Il Paradiso Delle Signore Daily e si tratta di un traguardo importante, dopo che si parlava della chiusura di una soap alla quale il pubblico è particolarmente legato.

Tersigni ha fatto notare che non credeva in un possibile prosieguo de Il Paradiso Dell Signore e ha ricordato un giorno per lui indimenticabile, attraverso queste dichiarazioni che non lasciano alcun dubbio: “Quando il produttore mi chiamò per dirmi che la serie non sarebbe finita piansi di felicità”. L’attore, nel corso della chiacchierata con il settimanale Spy, ha avuto la possibilità di rivelare alcuni retroscena riguardanti il personaggio di Vittorio, ponendo in particolar modo l’accento sul rapporto tra il signor Conti e Marta.

Le parole dell’attore

Si tratta di una notizia che renderà felici i tanti fan de Il Paradiso Delle Signore in quanto ha svelato che nella quinta puntata ci sarà un giorno molto importante per Vittorio e Marta. Il riferimento è al matrimonio tra il dottor Conti e la signora Guarnieri, come dimostrano queste dichiarazioni dell’interprete: “Andando avanti non ci dispiacerebbe mettere su famiglia”.

Dunque proseguirà il sogno d’amore dei due innamorati che potrebbe culminare nell’intenzione di avere un figlio. Al tempo stesso non mancheranno gli ostacoli per quanto riguarda i personaggi di Vittorio e Marta nella quarta stagione de Il Paradiso Delle Signore. Nel corso dell’intervista, Alessandro Tersigni ha parlato della vita privata in quanto è legata dal 2010 alla ballerina Maria Stefania Di Renzo, ex concorrente del talent show “Amici 2”.

Il 2017 ha rappresentato un anno indimenticabile per l’interprete che è diventato padre, ma Tersigni ha fatto notare di essere riservato sulla vita privata, affermando: “Ci tengo a dividere la mia vita privata da quella pubblica”. Infine ha parlato della possibilità di avere un secondo figlio: “Ci piacerebbe, ma intanto ci godiamo il piccolo di casa”.