Alessandro Preziosi in compagnia della sua nuova fiamma

Era da molto tempo che non si sentiva parlare dell’attore napoletano Alessandro Preziosi, almeno dal punto di vista amoroso. L’ex protagonista della serie “Elisa di Rivombrosa”, dopo un lungo periodo passato da single, è stato di recente fotografato con una nuova donna al suo fianco. I due infatti sono stati da poco immortalati, mentre uscivano da un noto ristorante di piazza Navona, a Roma. Una serie di sorrisi spontanei e di gesti amichevoli, hanno fatto pensare che per Preziosi sia nato un nuovo amore.

Non si conosce ancora il nome della sua ipotetica donna, ma pare che non faccia parte del mondo dello spettacolo. Con fare scherzoso, la donna poggia la mano sulla pancia di Alessandro, quasi a voler dire di aver messo su qualche chilo; l’attore con un fare ironico, sorride, ammettendo di essere leggermente ingrassato.

Una situazione di complicità e ironia che di certo non si vede tra due semplici amici, ecco perché sono stati in tanti che hanno iniziato a pensare che tra i due vi sia qualcos’altro. Preziosi esce da un periodo alquanto buio, dopo la perdita del padre infatti, decise di volersi concentrare unicamente sul suo lavoro.

Per un po’ di tempo infatti l’attore non ha frequentato alcuna donna, restando single per molti mesi. Reduce dalla storia con Greta Carandini, di 16 anni più giovane di lui, non durò molto tra loro. A quanto pare non finì nemmeno nel migliore dei modi, in base a quanto aveva dichiarato infatti Preziosi in un’intervista: “Avevo una fidanzata che mentre era in motorino con me chattava con altri“. Padre di due figli, Andrea (classe 1995), avuto dalla storia con Rossella Zito, ed Elena, di 14 anni, avuta dalla storia con Vittoria Puccini.

Molto spesso i giornali tendono a definire Alessandro come un playboy, ma in realtà la sua considerazione di sé è ben altra. Infatti lui stesso ha più volte dichiarato: “Mi definiscono il ‘playboy’ Alessandro, mi fotografano con una donna a fianco e buttano tutto nel canale telematico. E io come lo spiego alla persona con cui vivo?“. Chi sarà questa nuova donna in sua compagnia? Non resta che attendere nuove news che confermino la sua nuova relazione, o semplicemente trattasi di un’amica.