Alessandro Meluzzi, il triste annuncio in diretta Tv poco fa: "Addio.."

Chi segue i programmi televisi Mediaset e non solo, conoscerà sicuramente il volto di Alessandro Meluzzi. Si tratta di uno degli opininisti più famosi d’Italia che ha fatto soprattutto parlare di sè durante questo periodo di pandemia. Meluzzi ha criticato diverse volte la gestione della pandemia, ma si è scagliato anche contro i vaccini anti Covid-19. Le sue opinioni non sono piaciute agli esperti. Meluzzi, classe 1955, laureato in Medicina e Chirurgia a Torino, è da tempo considerato “medico dalle posizioni estremiste”.

Nel corso di questi due anni di pandemia Meluzzi ha partecipato anche a diverse manifestazioni organizzate dai no-vax e dai no Green Pass, ovvero quelle persone che non credevano all’utilità di questi due strumenti utili a combattere la risalita dei contagi e la sicurezza all’interno delle attività commerciali, pass che adesso è stato abolito. Adesso per lui le cose non si sono messe affatto bene, vediamo che cosa è successo.

Cosa è successo a Meluzzi

Alessandro Meluzzi diverse ha parlato di “gestione poliziesca della pandemia”. Come già detto le sue espressioni non sono affatto piaciute agli esperti, che dopo diverso tempo hanno deciso di prendere delle decisioni molto forti sul suo conto, visto che dinanzi a milioni di italiani ha messo in dubbio ciò che il Governo stava facendo per proteggere la popolazione.

Meluzzi era iscritto all’Ordine dei Medici di Torino, in quanto anche psicoterapeuta. Proprio l’Ordine in questione, per via delle sue posizioni contro i vaccini anti Covid, ha deciso di sospendere Meluzzi dalla professione in questione. In particolare l’Ordine ha motivato la sua sospensione con parole precise.

La sospensione vieta allo psicoterapeuta di “svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2” – così fece sapere l’Ordine quando sospese Alessandro Meluzzi. Nel corso della pandemia sono tantissimi i medici sospesi perchè no-vax.