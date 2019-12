Alessandro, il figlio segreto di Pippo Baudo, esce allo scoperto

Pippo Baudo ha vissuto 60 dei suoi 80 anni di vita nel mondo televisivo. Tutti conoscono le sue espressioni, il suo sorriso, c’è anche chi lo segue fedelmente eppure di lui c’è ancora qualcosa da scoprire: il figlio avuto nel 1962, ad esempio. Il conduttore siciliano ha un figlio, Alessandro, nato da una relazione extraconiugale. La madre è Mirella Adinolfi.

Pippo ha sempre voluto essere presente, anche se in modo discreto, nella vita del figlio, tanto che Alessandro lo credeva uno zio. Oggi Alessandro Baudo ha 57 anni, la madre, finché non ha colto il momento opportuno, non gli ha raccontato della relazione con Pippo Baudo. Solo nel 1996, quando Alessandro aveva ormai 34 anni, gli è stata rivelata la verità.

Rimasta incinta, Mirella Adinolfi, sposata con Tullio Formosa, ha deciso di tenere il bambino e di farlo crescere nascondendogli la vera identità del padre. Poi la malattia del marito ha convinto Mirella a dire ad Alessandro che quello non era il suo padre biologico.

Alessandro a questo proposito ha riferito: “Ricordo papà che era come uno zio, giocavo con lui, era di casa. Eravamo molto stretti. Pensavo che mio padre fosse Tullio”. Si ritiene fortunato Alessandro ad aver avuto due padri. Ricorda: “Pippo era sempre affettuosissimo, mi ha sempre voluto bene”. In prima battuta non è stato facile accogliere la verità: “Saperlo è stato un po’ uno shock”, ma, ha aggiunto di non provare rancore: “Pippo è una persona pulita e onesta”.

Alessandro Baudo vive in Australia, anche lui come il padre, con cui si sente spesso, è inserito nel mondo dello spettacolo, è un cantante molto noto. La distanza tra padre e figlio è significativa, ma quando è possibile si vedono. Poi la rivelazione “Pippo è bisnonno“, il figlio di Alessandro ha avuto un bambino. Per quanto riguarda il lavoro, Alessandro accetta i consigli di Pippo, ma preferisce essere autonomo.