L’Isola dei Famosi è cominciata da parecchie settimane ma già sin dai primi istanti i concorrenti hanno fatto parlare di sé. Se nei primi momenti c’era felicità per la nuova esperienza, ben presto i concorrenti hanno dovuto fare i conti con le avversità presentate dal luogo. L’isola in cui si sta svolgendo il reality è un luogo sperduto in Honduras e circondato dall’oceano, dove ci sono animali e soprattutto molte avversità per quanto riguarda il meteo.

In questi giorni, precisamente nella puntata del 23 maggio scorso, la produzione, a sorpresa, ha deciso di prolungare il reality di un altro mese, in quanto doveva terminare a fine maggio. I concorrenti si stavano preparando alle battute finali, ma tutto è stato quindi disatteso e c’è chi non ha preso bene la decisione di allungare la stagione fino alla fine di giugno. Il concorrente Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, ha deciso clamorosamente di abbandonare l’Isola lunedì scorso.

“Ho l’Università”

Iannoni ha giustificato la sua decisione con delle parole che hanno colpito anche la stessa conduttrice Ilary Blasi. Il giovane infatti ha deciso di lasciare l’Honduras in quanto ha gli esami all’Università e non può assolutamente saltarli. Lui si era proposto di restare all’Isola sino a maggio, quindi fino alla fine del programma, ma il prolungamento improvviso gli ha fatto rivedere i piani.

“È la mia università: ho mantenuto la promessa di fare fino a maggio, ma non posso restare ancora. Non posso rimandare questi esami. Non frequento un’università normale, è un corso tutto in inglese ricominciare tutto a luglio per me sarebbe troppo tardi, devo tornare” – così aveva detto Iannoni spiazzando tutti quanti e informando come anche la madre fosse d’accordo con questa sua decisione.

Ma dopo le sue parole ci sono stati sia fan che lo hanno difeso a spada tratta, mentre alcune persone hanno affermato che dietro la decisione del ragazzo ci sarebbe dell’altro, come ad esempio la possibilità di rimanere un mese da solo a casa senza la madre. “Ma avete capito o no che Alessandro ha la possibilità di stare un mese senza Carmen? Quando gli ricapita?” – così ha commentato un utente, mentre un’altra persona ha risposto “Ale un mese solo senza mamma, io mi propongo per una cena Ale, dimmi tu quando sei libero”.