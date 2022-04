Alessandro Greco rivela di aver rifiutato "L’isola dei famosi" e attacca ‘La pupa e il secchione": "Svilisce le donne"

In una lunga intervista a “Tv Blog” Alessandro Greco ha parlato del suo futuro televisivo, a oggi legato a “Cook40“, il format culinario in onda su Rai 2 televisivo che insegna a districarsi tra le materie prime, gli utensili e le attrezzature da cucinai con informazioni e consigli utili.

Nella lunga intervista ammette di essere molto felice per l’ottimo indice di ascolto (4,15% di share, 444 mila spettatori per la prima puntata, migliori di ‘Citofonare Rai2’) non nascondendo il desiderio di voler aumentare sensibilmente questi dati. Oltre all’Auditel, sottolinea comunque la sua soddisfazione per il programma, ritenendolo un buon mix d’intrattenimento e di spensieratezza.

I rifiuti di Alessandro Greco

Parlando invece di un rifiuto, ammette di aver declinato insieme alla moglie Beatrice Bocci la proposta degli autori di far parte de “L’isola dei famosi”: “Recentemente, io e Beatrice siamo stati contattati per ‘L’isola dei famosi’, dove stanno partecipando tante coppie. Abbiamo ringraziato tantissimo per il pensiero, ma abbiamo già dato. Considerando l’esperienza che abbiamo fatto e considerando la piega che hanno preso questi programmi (i reality show n.d.r.) negli anni, mi sento di poter affermare: abbiamo già dato”.

Nelle scorse settimane ha poi fatto discutere il suo attacco al format de “La pupa e il secchione” su Twitter, spiegando poi il suo punto di vista in merito: “Nei reality assistiamo allo svilimento delle persone in generale e delle donne in particolare. In quel programma la donna è rappresentata come una specie di bambola incapace di intendere e di volere“.

Sul suo futuro invece non esclude altri programmi estivi, rivelando che attualmente ci troviamo in un periodo in cui si può provare a sperimentare: “Non sono choosy, come direbbe la ministra Fornero, ho fatto e rifarei la tv estiva. Non ho alcuna preclusione, sono un conduttore quattro stagioni, come la pizza”.