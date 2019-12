Alessandro Graziani svela in che rapporti è con Serena Enardu dopo "Temptation Island Vip 2"

Il famoso programma Mediaset “Temptation island vip” ha completamente cambiato la vita di numerosi suoi concorrenti; primi fra tutti sono stati proprio il cantautore Pago, ed anche Serena Enardu. Entrambi hanno partecipato allo show in qualità di due coppie felici e fedeli, ma ne sono uscite ampiamente stravolte.

Forti sono stati i sentimenti provati dai partecipanti del programma, talmente forti che nel caso delle due coppie succitate, si sono trovate costrette a porre fine alla relazione instaurata con il proprio partner, cedendo dunque alle tentazioni dei “tentatori”.

Emblematica infatti è stata la figura del tentatore Alessandro Graziani, che ha fatto girare la testa a Serena, tanto da continuare a frequentare il ragazzo anche dopo le riprese del programma. L’ex tronista di “Uomini e donne” non ha mai negato di una possibile relazione futura con il bel tentatore.

In molti si sono chiesti dunque quali fossero le reali intenzioni dei due, se vi fosse realmente qualcosa al di là del semplice flirt. Solo qualche tempo fa Alessandro aveva rilasciato un intervita al noto settimanale “Chi” dove affermava che per il momento non vi fossero progetti di fidanzamento con Serena, ma che in futuro tutto era possibile.

A distanza di quasi un mese la curiosità dei fan non si è affatto affievolita, tutt’altro, tanto che vogliono conoscere di più circa il reale rapporto tra i due ragazzi, e pare che questa volta Graziani si è espresso più apertamente al suo pubblico, utilizzando la famosa piattaforma “Instagram“

A chi infatti chiedeva in che rapporti si trovasse con Serena Enardu, e se realmente fosse fidanzati in gran segeto, Alessandro ha risposto in maniera categorica con “No non stiamo insieme“, aggiungendo poi che sicuramente i due si incontreranno in futuro. Dunque appare certo che tra i due ragazzi regni solo ed unicamente un rapporto di simpatia e amicizia, almeno per il momento.