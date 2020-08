Alessandro Di Battista annuncia la nascita del figlio Filippo nel giorno dei suoi 42 anni

Alessandro Di Battista ha reso nota sui social una notizia inaspettata: è diventato padre per la seconda volta. L’annuncio è arrivato attraverso un post sui social per condividere questo momento tanto speciale. Queste le parole dell’esponente pentastellato, espressosi in questi termini: “È nato Filippo”.

L’ex deputato ha anche colto l’occasione per annunciare il nome del secondogenito, facendo i complimenti alla compagna: “La mamma è stata mitica e sta benone”. Inoltre ha fatto un augurio speciale al nascituro: “Filippo è nato ascoltando Sweetest Thing degli U2. Un ottimo inizio direi”. Ha voluto ringraziare la compagna Sahra Lahouasnia: “Grazie per questo regalo di compleanno davvero unico”. Alessandro Di Battista ha anche ringraziato i tanti utenti: “Grazie a tutti per gli auguri che mi avete fatto. Sarà l’ultima volta del resto che festeggio un compleanno mio”.

Gli auguri degli amici del Movimento Cinque Stelle

Il pentastellato ha pubblicato la foto dall’ospedale di Pescara e si è detto contento di condividere questo giorno di compleanno con il figlio. Sono arrivati tanti auguri e commenti di affetto da parte di altri esponenti del Movimento Cinque Stelle.

Un esempio si ritrova nel ministro degli Esteri, Luigi Di Maio che ha fatto una dedica all’amico: “Auguri ragazzi, siete bellissimi, un abbraccio grande, ci vediamo presto Ale”. Si tratta solamente di uno dei tanti commenti, senza dimenticare le parole del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Quest’ultimo ha voluto complimentarsi con Alessandro Di Battista: “Un enorme benvenuto a Filippo e un abbraccio grandissimo a tutta la vostra meravigliosa famiglia. E visto che ci siamo, buon compleanno amico mio”.

Anche Barbara Lezzi non ha perso l’occasione per fare i doppi auguri ad Alessandro Di Battista: “Tantissimi e carissimi auguri a tutti e quattro”. Infine non è mancato l’augurio dell’ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli: “Complementi ragazzi, un abbraccio particolare mamma”.