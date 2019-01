Alessandro Cecchi Paone attacca duramente Elia Fongaro e Jane Alexander: "Coppia inventata!"

Alessandro Cecchi Paone, che tutti abbiamo visto come concorrente del Grande Fratello Vip 3, ha voluto ribadire il suo concetto in merito alla nuova coppia formata da Elia Fongaro e Jane Alexander. Anche questi ultimi hanno partecipato come concorrenti al reality e già durante la loro permanenza nella casa di Cinecittà avevano alimentato alcuni dubbi non solo in Paone ma anche nei telespettatori.

A tal proposito il divulgatore scientifico ha rilasciato una lunga intervista tra le frequenze di Radio Radio dove ha confessato di nutrire ancora molti dubbi in merito a questa folle storia d’amore. “Io non credo che sia una coppia vera. Io non ho percepito nulla di reale in questo tipo di situazione. La mia percezione è che sia stata una coppia nata per ragioni di comunicazione e immagine” ha infatti chiosato Alessandro.

Non contento Paone ha continuato a ribadire che secondo la sua percezione la coppia è stata creata appositamente per avere successo all’interno della casa. “Nei reality molti inventano storie d’amore perché su un certo tipo di pubblico questa cosa aiuta molto sui social” ha continuato Cecchi Paone che oltretutto all’interno del reality aveva avuto uno scontro molto duro con le Donatella.

Sempre ai microfoni di “Non succederà più”, Alessandro ha spiegato che di essersi comunque chiarito con Giulia Provvedi dal momento che la stessa era stata trascinata dalla sorella Silvia con la quale il giornalista non crede di poter invece chiarire. “Io ci credo al detto dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Se hai frequentato un pregiudicato non puoi fartene un vanto. La mia impressione è che abbia scelto questa situazione, non con ingenuità. Non è una vittima della circostanza” ha raccontato Alessandro.

Per quanto riguarda invece Maria Monsè e la figlia Perla Maria, Paone ha ribadito di non avere nulla contro di loro e anzi sembra che la situazione con la showgirl si sia chiarita proprio grazie alla figlia che sembra a tutti gli effetti essere molto più saggia della madre.