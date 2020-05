Alessandro Cattelan compie 40 anni

Alessandro Cattelan è uno dei conduttori maggiormente apprezzati e stimati nel panorama della televisione. Un conduttore che, in base al giornale americano Hollywood Reporter, è stato definito l’Italian counterpart, ovvero l’omologo di Jimmy Fallon. Oggi, 11 maggio, Cattelan compie 40 anni e ha confessato di aver festeggiato il suo compleanno soltanto quando era un ragazzino.

Alla soglia dei 40 anni ha un matrimonio stabile che dura da ben 6 anni insieme alla modella svizzera Ludovica Sauer, dalla quale ha avuto due bambine. Noto per saper coniugare molto bene passione e divertimento, parla fluentemente l’inglese, come ha dimostrato con i vari ospiti di caratura internazionale che si sono succeduti nei suoi programmi, a cominciare da “X Factor”.

Dopo tanta gavetta, è approdato prima alla conduzione di “X Factor”, la fucina di talenti nel campo della musica e della trasmissione “E poi c’è Cattelan”, che va in onda su Sky, in cui intervista vari personaggi italiani e internazionali. Cattelan è nato a Tortona, ma la famiglia è originaria di San Donà di Piave.

Sta ora preparando la nuova edizione di “X Factor”, che sarà un po’ diversa dalle precedenti, anche perché a causa delle disposizioni dovute al Covid-19, i concorrenti possono inviare le loro esibizioni e filmati mentre sono a casa. Riguardo questo talent, c’è una novità in quanto a partire da quest’anno a Cattelan è stato chiesto di collaborare con il gruppo di autori. La sua carriera è iniziata nel mondo della musica nel 2001 con “All Music”, per poi passare alla conduzione di programmi per bambini quali “Ziggie”, nel 2003, insieme a Ellen Hidding.

Si è poi dedicato a tantissimi programmi sulla musica come Total Request, prima con Giorgia Surina e poi proseguendo la strada in solitaria. Oltre alla musica, l’altra sua passione è il calcio. Tifa Inter e ha militato nelle divisioni dilettantistiche come difensore. Lavora anche a Radio Deejay, oltre ad aver pubblicato ben tre romanzi che hanno riscosso ottimo successo nelle vendite.