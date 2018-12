Alessandro Borghese parla della sua infanzia e rivela: "Mia mamma Barbara Bouchet me le dava con un cucchiaio di legno"

Alessandro Borghese, che come ben sappiamo è uno degli chef più famosi e seguiti del piccolo schermo, ha voluto raccontare alcuni aneddoti della sua infanzia con una lunga intervista al settimanale Oggi. Borghese ha ricordato con molto affetto il rapporto con la madre, icona della commedia italiana degli anni ’70, ovvero Barbara Bouchet.

Il cuoco romano ha altresì svelato di aver avuto una mamma che non si è mai comportata come la classica mamma italiana visto che nata in Repubblica Ceca e di lingua tedesca, è sempre stata considerata dalla famiglia “scheggia impazzita, anche se geniale” che non esitava di certo a dargliele con il cucchiaio di legno quando Alessandro faceva il discolo.

“E’ sempre stata presente, ma sono anche stato lasciato molto solo con le tate. Spesso lei e papà partivano e mi mollavano a casa di Elia, la mia tata storica. Si può dire che sono cresciuto con lei e il marito” ha infatti rivelato lo chef. Alessandro, che da mamma Barbara ha preso sicuramente l’egocentrismo che contraddistingue le dive, ha sottolineato di non aver instaurato con lei un rapporto fisico fatto di baci e abbracci come invece sembra avere con le due figlie Arizona ed Alexandra, avute dalla moglie Wilma Oliviero.

Borghese sicuramente ha preso del papà Gigi con il quale ha condiviso fin da piccolo la passione per la cucina “Papà adorava cucinare, era il suo unico passatempo. Le domeniche ai fornelli con lui sono uno dei ricordi pià belli che mi porto dentro. Mia madre invece non ha mai mangiato, si è sempre nutrita, che è diverso. Per mia madre, il sostituto del cibo era il pubblico”.

Prossimamente Alessandro tornerà alla guida del programma seguitissimo 4 Ristoranti in onda su Sky ma è pronto altresì a sbarcare anche in libreria con ‘Cacio & pepe: La mia vita in 50 ricette’.