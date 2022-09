Alessandro Basciano e Sophie Codegoni criticati per la proposta di matrimonio al Festival del Cinema di Venezia

Ascolta questo articolo

Durante l’evento della 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, Alessandro Basciano ha chiesto alla sua fidanzata Sophie Codegoni di convolare a nozze. Il tutto è avvenuto sul red carpet, ove improvvisamente l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” si inginocchia per fare la fatidica proposta.

Sui social piovono immediatamente delle critiche nei confronti di Alessandro e Sophie, in cui sono stati accusati di essere esibizionisti e di aver fatto questo gesto solamente per far parlare di loro. In merito interviene anche il redattore britannico della rivista “GQ” Jack King: “Non un influencer italiano che fa la proposta alla sua ragazza sul tappeto rosso di The Son, un film profondamente cupo sulla depressione clinica“.

Alessandro ha provato a chiarire questa vicenda retwettando il messaggio di Jack e rivelando che non si tratta di una scena di un film, ma è semplice realtà. Tuttavia, come si può leggere sotto al tweet, in pochissimi credono alla sincerità del gesto fatto da parte dell’ex vippone del “GF Vip”.

“Beh allora con questo ragionamento la proposta gliela potevi fare al McDonald’s. Se poi lei ti chiedeva come mai proprio lì, gli potevi dire: ‘La proposta non è legata al big mac'” rivela un utente ironicamente su Twitter oppure: “No infatti solo legata al fare esibizionismo ad un festival dove ti hanno invitato chissà per quale futile motivo dato che tempo zero e sei qui a controllare come internet ha reagito”.

Tra chi ha criticato il gesto di Alessandro Basciano troviamo anche Patrizia Pellegrino, in cui sottolinea che si sarebbe trattato solamente di show. Qui però interviene direttamente Sophie: “Nessuno giudica il fatto che tu e tutto il mondo possano trovare questa cosa stramba, fuori luogo, esagerata, organizzata ecc. Ognuno ha il diritto di pensare quello che vuole! Il problema emerge nel momento in cui commenti sotto un post di una cattiveria atroce dando ragione a quella persona dicevo che facciamo show per poi venire sotto al mio post dicendo “evviva l’amore”. Quindi Patrizia ti dico solo pensa quello che vuoi ma rimani coerente su quello che è il tuo pensiero. Con questo ti saluto”.