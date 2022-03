Ricorderete l’amicizia nella casa del GF Vip 6 tra Alessandro Basciano e Gianluca Costantino. All’entrata di quest’ultimo nel reality, i due si erano definiti amici dall’infanzia. Anche se il percorso di Gianluca è durato solo due settimane, i due si erano sempre spalleggiati ed il loro legame sembrava vero e reale.

Anche quando Basciano, noto per i suoi momenti di ira, veniva ripreso più volte per i suoi comportamenti, Costantino lo aveva sempre difeso. Quest’ultimo era stata difeso da Alessandro durante una litigata con Antonio.

Sembrava un’amicizia rose e fiori anche se all’esterno della casa si vociferava di una discussione avvenuta prima dell’entrata di entrambi che però sembrava essere risolta.

A “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News, Costantino ha raccontato di come sta andando la sua vita fuori dal reality ed ha parlato anche di questa discussione con il suo migliore amico.

Alla domanda dell’intervistatore di una discussione con l’amico di una vita, Gianluca ha confermato: “Con molto dispiacere e rammarico ti dico di sì. Ci sono rimasto talmente male di quello che è accaduto e del modo in cui sono stato descritto per una scena avvenuta dentro il Grande Fratello Ad oggi ci sono rimasto talmente male che ti dico di sì’, abbiamo litigato“.

Il personal trainers genovese ha affermato di esserci rimasto malissimo e che ha sempre tutelato l’amicizia. Dice di averlo difeso anche, quando tutti lo accusavano di avere comportamenti sbagliati, tanto da essere ripreso dal GF.

Il motivo: “Cosa è successo? E’ stato tirato fuori il video di un burro di arachidi che non si sapeva dove fosse e chi lo avesse spostato. Quando eravamo tutti riuniti si parlava di chi lo avesse mangiato. C’era questa colpa che viaggiava tra me, Antonio, Davide e Nathaly. Il GF è bravissimo a fare taglia e cuci e vengono messe solo tre frasi di un discorso di mezzora. Lui si è risentito tantissimo di questa storia del burro di arachidi… Ci conosciamo da venti anni, anche se spesso ho sentito deridere il mio nome”.

Sembra proprio che la motivazione sia più che banale, il burro di arachidi. Un video del Gf, avrebbe fatto arrabbiare Basciano e probabilmente in questo video ci sono delle dichiarazioni di Gianluca che non gli sono piaciute.

Ricordiamoci che Gianluca è stato colui che ha messo in giro la voce, in casa, del bacio tra Delia e Barù, per poi tirarsi indietro. Il genovese, aveva prima affermato di averli visti e poi negato di averlo detto, tanto da far ricadere la colpa su Antonio.