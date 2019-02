Alessandra Mussolini in minigonna e scaldamuscoli: il suo ultimo look che ha scioccato il web

Alessandra Mussolini ha rinfrescato il proprio look. La bionda 56enne romana ha smesso i castigati tailleur sfoggiati sinora, pronta per osare un nuovo look giovanile. Probabilmente stanca dei look formali da “businessman woman”, la grintosa europarlamentare – ospite al convegno “Il notariato per il sociale” – ha voluto valorizzarsi, differenziando il proprio stile e curando nei minimi dettagli l’abbigliamento.

Collettivamente considerato inadatto per una donna matura over 50, Alessandra Mussolini, fiera del proprio aspetto, ha sperimentato un outfit femminile ma al contempo audace. Con una minigonna nera e dei collant velati della medesima nuance, l’ex deputata alla Camera ha voluto dare un tocco finale di originalità, indossando dei caldi scaldamuscoli da palestra, arricciati all’altezza dei polpacci.

Proprio così, gli scaldamuscoli. Si sa, nell’immaginario collettivo questi particolari calzettoni sono considerati l’accessorio per antonomasia delle ballerine e delle istruttrici di fitness. Ma andatelo a raccontare alla disinvolta Alessandra Mussolini. L’eurodeputata non si è creata scrupoli a mostrarsi con un inconsueto outfit senza età: il timore di apparire con uno sbarazzino look da adolescente non la sfiora minimamente.

Ma nei numerosi quanto affollati social network sono tutti pronti a storcere il naso e prendere di mira l’ex parlamentare, commentando l’ultimo outfit della Mussolini, per molti considerato inadatto alla sua età. La minigonna vertiginosa e gli scaldamuscoli arricciati ai polpacci, esibiti dalla nipote del memorabile duce Benito Mussolini, sono stati definiti eccessivamente giovanili e inappropriati per una donna che ha superato i 50 snni, forbita e con una carriera politica del suo calibro.

Cosa ne penseranno le sue autorevoli e morigerate colleghe? Lo considereranno un autentico errore di look? Forse. Sta di fatto che Alessandra Mussolini riesce sempre ad apparire come una bella signora e, nonostante lo scorrere degli anni, non si nasconde dietro tailleur anonimi e tristi, ma osa con leggerezza abbinamenti femminili e freschi.