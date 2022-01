Alessandra Mastronardi replica alle accuse di tradimento verso l’ex

Le voci sulla rottura fra l’attrice Alessandra Mastronardi e Ross McCall, dovuta ad un tradimento da parte della bella napoletana, hanno fatto arrabbiare la diretta interessata. Infatti, l’attrice nelle ultime ore ha deciso di dire la sua sulla relazione finita con il suo ex, e di discostarsi dalle accuse infondate rivolte dagli articoli pubblicati dai giornalisti nei suoi confronti.

La Mastronardi è accusata di aver tradito Ross McCall, e che la fine della relazione sarebbe dunque dovuta a questo. Invece non è affatto così, e l’attrice ha pubblicato sui social un post in cui ha voluto chiarire la sua posizione, dicendo che la sua storia con il collega è finita addirittura da diversi mesi, ma non perché c’era un altro nella sua vita.

Il post pubblicato dalla 35enne su Instagram è velato da una certa ironia: l’attrice ha detto che meno male che i giornalisti scrivono quella che per loro è la verità, senza sapere cosa c’è dietro. La Mastronardi ha continuato dicendo che per fortuna sia lei che il suo ex hanno deciso di comune accordo di mettere fine alla loro storia, e non ci sono state scenate drammatiche, ma semplicemente la consapevolezza di qualcosa che non poteva andare avanti. Nessun rancore o odio dunque fra Ross e Alessandra, e pare che i due abbiano scelto insieme di lasciarsi.

L’attrice ha anche aggiunto che gli stessi giornalisti che parlano di rottura della sua storia d’amore a causa di un tradimento, sono gli stessi che hanno scritto in passato riguardo la proposta di matrimonio fatta nel giorno del suo compleanno.

Insomma, come abbiamo capito, non sempre i giornalisti dicono la verità, anche perché scrivono gli articoli senza sapere nulla di concreto da parte dei protagonisti, quindi ipotizzano scenari ben diversi da quelli reali. Ad ogni modo, è vero che si dovevano sposare, ma lei è single ormai da un pezzo!