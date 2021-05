Alessandra Mastronardi, presto sposa, confessa: "Il lockdown ci ha reso più forti"

Alessandra Mastronardi è una delle attrici maggiormente apprezzate e prolifiche del cinema e della televisione italiana. La sua carriera parla per lei, con tantissimi ruoli che l’hanno resa celebre: da Alice Allevi ne “L’allieva” passando per “I Cesaroni” sino a “I Medici” a tantissime altre fiction che l’hanno consacrata.

Per quanto riguarda la vita privata, sebbene si sappia poco, è impegnata e a “Gente” ha raccontato qualcosa, anche del periodo di lockdown. L’attrice è fidanzata da un paio di anni con Ross McCall, un attore di origine inglese che ha conosciuto sul set. Il periodo di lockdown, così difficile per ognuno, afferma che per lei è stato importante in quanto l’ha aiutata a capire tante cose e valutare il rapporto con il suo stesso compagno.

A proposito della pandemia e della convivenza forzata, ha affermato: “Il lockdown, la convivenza forzata si è fantasticamente tramutata a poco a poco nella comunione di due caratteri. Ha insegnato ad entrambi a riconoscere l’errore in noi, il regalo migliore. Ora siamo più forti”. La coppia si è conosciuta proprio sul luogo di lavoro e, per la precisione, sul set di “About us” nell’ormai lontano 2017, ma da allora non si sono più lasciati e, nonostante gli impegni di entrambi, la relazione procede molto bene.

La convivenza forzata ha dato una sferzata al loro rapporto al punto che si sta parlando di matrimonio. Al momento non vi è ancora una data certa riguardo il matrimonio tra i due, in quanto tutto dipende molto dal Covid, dalla situazione e come si evolve. Comunque, è nei loro piani, sebbene passerà ancora un po’ di tempo prima che i due possano convolare.

Ma, stando ai bene informati, pare che i due potrebbero sposarsi entro l’estate. Per quanto riguarda la quarta stagione de L’allieva, sembra che ci sarà, salvo clamorosi dietro front, ma i due protagonisti ovvero la Mastronardi, appunto e Lino Guanciale non faranno parte del cast.