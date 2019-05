Alessandra Amoroso prende le distanze da Mark Caltagirone

La soap intorno a Mark Caltagirone, ignoto promesso sposo di Pamela Prati, ogni giorno si arricchisce di nuovi salienti dettagli, in attesa che qualcuno si decida a rivelare la verità assoluta. Nel frattempo, il misterioso imprenditore si diverte ad alimentare i rumors, facendo uso dei suoi account sui vari social network, quali Facebook ed Instagram.

Il fantomatico Mark Caltagirone, prima di rendere privato il proprio profilo Instagram, ha interagito in rete con vari personaggi, noti e non. L’ultimo atto è stato scritto proprio nelle ultime ore, quando sotto un post della cantante salentina Alessandra Amoroso è spuntato un singolare commento.

Mark Caltagirone ha esordito così nel profilo ufficiale della cantante: “Conoscerti dietro le quinte è stato bellissimo, sei una bella persona”, ha esclamato il fidanzato fantasma della signora Prati. Dal suo commento, si potrebbe dedurre che il sedicente imprenditore della “Holding Caltagirone” abbia incontrato Alessandra Amoroso nel backstage del programma televisivo Amici 18.

Com’era prevedibile, nessuno dei fan della cantante ha abboccato alla sua farsa e la 32enne pugliese ha sentito la necessità di intervenire in prima persona. Con l’obiettivo di dissociarsi da questo bizzarro personaggio, che sta monopolizzando il gossip italiano, Alessandra Amoroso ha postato una Instagram story volta a chiarire il qui pro quo.

Rivolgendosi ai suoi 2,6 milioni di followers, la cantante di Lecce ha precisato di prendere le distanze dalle dichiarazioni dell’uomo: “Aaahhhhh… Ha scritto anche a me, peccato che non ricordo il momento…”, aggiungendo un’eloquente emoticon con la mano sul volto, per esprimere tutto il suo disagio e la sua insofferenza. Sull’affollato social network, il popolo del web si è scatenato nel commentare la vicenda. Tra i vari post, spicca quello di una pagina Instagram dedicata alla trasmissione “Uomini e Donne”, che ha chiosato con disgusto: “Mark Caltagirone scrive un messaggio ad Alessandra Amoroso. Al peggio non c’è limite!”.