Alessandra Amoroso, la rottura definitiva con il suo compagno storico Settepani: la notizia ufficiale sui social

Una delle coppie storiche, che sembrasse sfidare il tempo, è caduta anch’essa sotto il peso delle incomprensioni. Si parla dei due ragazzi Alessandra Amoro e Stefano Settepani; i due si sono conosciuti entrambi al noto talent show che li ha resi celebri, ossia “Amici” di Maria De Filippi.

Il programma in questione infatti non solo ha donato loro, fama e successo, ma allo stesso tempo ha consentito ai due di innamorarsi l’uno dell’altro, riscoprendo anche l’amore, tornando quindi a casa più vittoriosi degli altri partecipanti del talent, in quanto hanno intrapreso una percorso di vita insieme.

A distanza di anni però, persino una coppia così affiatata come Settepani e la salentina Amoroso, hanno dato un punto di fine alla loro storia. In passato vi erano non pochi accenni di incomprensioni, di silenti distanze tra i due, di impegni di lavoro che hanno sommerso entrambi gli artisti, finendo per trascurare ovviamente il rapporto di coppia.

Non si conosce ancora il movente di tale rottura, ma non appare essere un mistero che Alessandra ha sempre creduto con il suo, oramai ex, compagno, nel valore della famiglia, e ha sempre affermato che uno dei suoi desideri sarebbe stato quello di crearsene una.

Molto probabilmente questo è stato uno dei motivi per i quali i due hanno preferito chiudere il rapporto; d’altro canto Stefano è pur sempre reduce da un matrimonio precedente, con tanto di figli, e non è mai semplice ricominciare a rifarsi una famiglia, sapendo che ne esiste già una precedente.

L’ufficialità della notizia, a distanza di un mese di tempo, è stata data dalla Amoroso, che tramite una IG stories su Instagram, ha scritto che la rottura è stata definitiva, aggiungendo: “Io e Ste non stiamo insieme da un mese. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo…“.