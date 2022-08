Alessandra Amoroso in lacrime non riesce a parlare: fan sotto choc

Ascolta questo articolo

In Italia, come si sa, ci sono numerosissimi programmi televisivi che ogni anno sfornano dei talenti. Uno di questi talenti è sicuramente Alessandra Amoroso, la cantanta originaria del Salento che ha vinto una delle edizioni di “Amici” ormai diverso tempo fa. Nell’edizione in questione vi erano tantissimi altri artisti molto bravi, come Valerio Scanu, ma la salentina si è distinta per le sue capacità musicali. I suoi brani sono tra i più cantati in Italia.

L’anno successivo replicò poi l’impresa di vincere “Amici” una delle sue migliori amiche, anch’essa di origini salentine, Emma Marrone. Di recente Alessandra ha festeggiato i 10 anni di carriera, dieci anni in cui la cantante ha avuto tantissimo successo. Ma pochi sanno che la cantante si è emozionata tantissimo quando ha dovuto parlare di una persona a lei molto cara, vediamo che cosa è successo.

Alessandra non riesce a parlare

Nel corso della sua carriera Alessandra Amoroso è stata ospitata diverse volte in varie tramissione televisive, come ad esempio a Verissimo, il noto format Mediaset condotto da Silvia Toffanin. Proprio con lei la Amoroso si è confidata circa il rapporto con la sua nipotina, per lei davvero molto speciale.

“Di lei faccio molta fatica a parlare” – così ha disse Alessandra a Silvia Toffanin, affermando che per lei la sua nipotina è un “dono molto speciale”. “Nei suoi occhi vedo tanto amore per me” – queste le bellissime parole che Alessandra Amoroso utilizzò nei confronti dell’amata nipotina.

Il 13 luglio del 2022 Alessandra ha tenuto un grandissimo concerto a San Siro per i suoi 10 anni di carriera. L’evento è stato seguito da migliaia di persone, che sono accorse a Milano per poterla vedere live. Sicuramente Alessandra Amoroso farà altre dichiarazioni molto importanti circa la sua vita e la sua carriera, che ancora oggi non conosce ostacoli.