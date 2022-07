Ascolta questo articolo

In Italia, come si sa, ci sono numerosissimi programmi televisivi che ogni anno sfornano dei talenti. Uno di questi talenti è sicuramente Alessandra Amoroso, la cantanta originaria del Salento che ha vinto una delle edizioni di “Amici” ormai diverso tempo fa. Nell’edizione in questione vi erano tantissimi altri artisti molto bravi, come Valerio Scanu, ma la salentina si è distinta per le sue capacità musicali. I suoi brani sono tra i più cantati in Italia.

L’anno successivo replicò poi l’impresa di vincere “Amici” una delle sue migliori amiche, anch’essa di origini salentine, Emma Marrone. Di recente Alessandra ha festeggiato i 10 anni di carriera, dieci anni in cui la cantante ha avuto tantissimo successo. Attualmente con la sua hit, Camera 209 sta vivendo un periodo di grandi soddisfazioni professionali. Ma per lei vi sono stati giorni davvero difficili, vediamo che cosa le è accaduto.

Amoroso, “bisogno dello psicologo”

Recentemente Alessandra Amoroso è stata al centro di alcune polemiche, in quanto in una occasione non avrebbe ad esempio accontentato un fan che le chiedeva un autografo. Alessandra rispose che se lo avesse fatto a lui poi avrebbe dovuto farlo a tutti, e la circostanza in quel caso non lo permetteva.

La cantante ha spiegato di comportarsi così da sempre, perchè trova ingiusto che uno magari debba avere il suo autugrafo e magari un’altra persona no. Recentemente Alessandra ha tenuto il suo concerto evento per i 10 anni di carriera a San Siro, evento che andato completamente sold out.

La cantante sulle colonne di Sorrisi e Canzoni ha confessato che la preparazione al concerto è stato un periodo piuttosto frenetico, e lei si è avvalsa di collaboratori fidatissimi per organizzare tutto al meglio. L’artista salentina ha confessato anche di aver avuto bisogno dello psicologo in quanto avvertiva molta pressione. “Volevo che il mio primo stadio fosse un momento di liberazione totale. Tutta l’altra gente che era sul palco rappresentava una proiezione di me in formato gigante” – così ha dichiarato la Amoroso a Sorrisi e Canzoni.