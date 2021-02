Alena Seredova rincara la voce su Buffon: "Non capisce niente di donne"

La storia tra Alena Seredova e Gigi Buffon è ormai finita da parecchi anni: era il 2014, infatti, quando dopo appena tre anni di matrimonio il portiere della Juventus lasciò la modella ceca, madre dei suoi due figli David Lee e Luis Thomas, per la sua attuale compagna, la giornalista sportiva Ilaria D’Amico. E contrariamente al cliché che vuole la nuova compagna più giovane della ex moglie, per Buffon è stato il contrario.

La Seredova è stata lasciata per una donna più matura, anche se bellissima come la D’Amico, e giustamente ai tempi non l’aveva presa benissimo. Negli anni, però, le cose sono cambiate, anche perché la Seredova ha ritrovato l’amore accanto all’imprenditore e manager Alessandro Nasi. I due hanno avuto anche una figlia, Vivienne Charlotte, nata otto mesi fa.

La frecciatina di Alena Seredova al suo ex Gigi Buffon

E proprio in occasione della nascita della sua terzogenita, Alena aveva fatto sapere che Buffon le aveva fatto gli auguri, confermando così le voci che da un po’ di tempo circolavano su di loro, ovvero che i dissapori erano stati messi da parte e i due ex coniugi avevano ritrovato la serenità anche per il bene dei loro due figli.

Eppure a quanto pare la bella Alena non resiste a lanciare di tanto in tanto qualche frecciatina velata al suo ex. Questa volta l’occasione le è stata data da un follower di Instagram che sotto una sua foto ha commentato: “Secondo me Buffon non capisce un ca**o di donne!”. L’uomo intendeva ovviamente che lasciare la Seredova per la D’Amico è da folli, in quanto più bella la prima; insomma, un complimento per la modella, ma un insulto neanche troppo velato per Gigi e Ilaria.

Anziché sorvolare come avrebbe fatto qualcun altro, Alena non solo ha messo like al commento, ma ha anche risposto con una faccina sorridente. Insomma, è assolutamente d’accordo con il followe. Come la prenderanno a questo punto Buffon e soprattutto la D’Amico?