Alena Seredova leggermente ingrassata, la top model mostra le sue curve esplosive

Un fisico giunonico da far invidia persino alle ragazze che ad oggi hanno la metà dei suoi anni, Alena Seredova, alle soglie dei 40 anni, appare più solare più che mai. Se pur con qualche chilo in più, la bella attrice sembra mostrare con estrema fierezza e disinvoltura la sua età e la sua fisicità. Di certo madre natura è stata molto generosa con la Seredova, che nonostante 2 figli, gli impegni, la vita di mamma a tempo pieno, riesce sempre a trovare del tempo per prendersi cura di sè.

Mai avuto l’esigenza di ricorrere alla chirurgia plastica, per la Seredova la vera importanza consiste nel prendersi cura di se stessi e stare bene, infatti una lezione di vita che spesse volte pronuncia è: “L’importante è essere sani, anche con qualche chilo in più, ma con un fisico sano“. In un mondo, soprattutto quello dello spettacolo, dove ciò che conta è la fisicità, la bellezza esteriore ed entrare nella taglia 42, per la Seredova tutto questo appare altamente sbagliato.

Oggi appare una madre davvero felice e soddisfatta, amante dei piaceri scaturiti dalla tavola, tanto che a tal proposito ha affermato: “La donna secondo me non deve patire la fame. Io sono un’appassionata di cibo, perciò se me lo togli, divento nervosa“. Precedentemente aveva iniziato la sua carriera in Italia come top model, per poi passare al mondo dello spettacolo, ed ottenere anche un discreto successo in vari ruoli da attrice. Famosa, e allo stesso tempo discussa, è stata la storia con il famoso portiere della Nazionale, Gianluigi Buffon, dalla quale, ai tempi del matrimonio, ebbe 2 figli.

In seguito il matrimonio volse al termine, ed oggi la Seredova sembra aver ritrovato il sorriso, ed anche un nuovo compagno di vita. Di recente è stato possibile ammirare la Seredova al “Chi Summer Tour 2019“, in compagnia di Alfonso Signorini e Gabriele Parpiglia, mostrando il suo fisico “curvy“, in grado di donarle fascino e bellezza.

Nonostante infatti non abbia più 20 anni, Alena si difende bene, e dimostra anche al mondo dello spettacolo, che non sempre è necessario ricorrere alla chirurgia estetica per essere belle, per essere apprezzate,e soprattutto per continuare a piacersi. Un vero riscatto delle “curvy” insomma, dove bandiera di rappresentanza appare essere l’attrice Ispanica Vanessa Incontrada, la quale anch’essa mostra con felicità e serenità il suo fisico con qualche chilo in più.