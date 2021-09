Aldo Montano conferma un possibile slittamento del "GF Vip" e dichiara: "È stata mia moglie a convincermi"

Di una presunto slittamento della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, se ne parla già da alcuni mesi. Infatti i vertici Mediaset starebbero pensando di far durare il programma nove mesi, ma ovviamente prima di prendere una decisione del genere vogliono studiare gli ascolti fatti puntata per puntata.

A quanto pare i vipponi sono stati già avvisati di questo possibile slittamento, e probabilmente gli autori hanno optato per questa strada per non avere gli stessi problemi dello scorso anno. Infatti durante la quinta edizione, a causa di un rinvio non previsto inizialmente, alcuni concorrenti come Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, hanno deciso di abbandonare la casa per motivi familiari.

Le parole di Aldo Montano sul “GF Vip”

In una recente intervista al “Corriere della Sera” Aldo Montano ha voluto parlare della sua nuova avventura in un reality show. Lo sportivo attualmente sembra abbastanza motivato per entrare negli studi di Cinecittà, anche se inizialmente non sembrava molto convinto da questa esperienza.

La medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Atene 2004 afferma di essere stato convinto dalla moglie Olga Plachina: “Volete la verità? È stata mia moglie Olga a spedirmi al Grande Fratello a calci nel sedere: io ero titubante“. Ma ovviamente da sportivo il suo obbiettivo è quello di tirare in fondo, anche se al momento non sa precisamente quando possa finire il programma: “La chiusura è prevista per il 13 dicembre, ma potrebbe slittare. Sono anche uno che sa stare alle regole. Però non siamo in galera, tutti noi abbiamo una soluzione d’emergenza nel caso non ce la facciamo a resistere: ci si fa cacciare e amen”.

Come molti ricorderanno Aldo ha partecipato già a “La fattoria” e in quella circostanza ha potuto fare la conoscenza di Katia Ricciarelli, di cui tutt’oggi sembra avere un bel ricordo. Il suo obbiettivo però resta quello di legare con Manuel Bortuzzo e magari avere una conoscenza più profonda del mondo paralimpico, dal momento che nella casa vorrebbe focalizzare il focus sui fatti più seri.