Aldo, Giovanni e Giacomo: "Non ci sciogliamo"

In questi mesi si è parlato molto di un possibile scioglimento da parte del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Il tutto è iniziato quando Giacomino Poretti ha debuttato come conduttore di un programma televisivo su TV2000 intitolato “Scarp’ de tenis – Incontri sulla strada“, portando gli spettatori nelle mense dei poveri, nei dormitori, nei supermercati della solidarietà per mostrare loro la vita dei più bisognosi.

Giovanni Storti è stato quello più impegnato in questi mesi. Il 23 ottobre 2018 è uscito il suo terzo libro, dal titolo “Niente panico, si continua a correre”, scritto insieme a Franz Rossi, con prefazione di Giacomo Poretti. Ha poi partecipato nelle ultime tre puntate del varietà televisivo di Canale 5 “Aspettando Adrian“.

Per questo motivo, i fans del trio in questi mesi hanno esternato la loro preoccupazione per un possibile scioglimento. Il tutto però viene smentito dalla pagina ufficiale di Aldo Giovanni e Giacomo, in cui il trio parla dei venticinque anni passati insieme sulle scene e festeggiati rilasciando il loro undicesimo film e il loro libro.

Così inizia il messaggio: “Cari amici, abbiamo letto tutti i vostri commenti e urge lo spiegone: per celebrare i nostri 25 anni insieme abbiamo fatto di tutto: un libro, un tour, un film, mancava solo di riaprire il Paradiso della Brugola. Poi ci siamo presi una pausa. Ma di star con le mani in mano, alla fine, nessuno ha avuto davvero voglia: Giovanni ha scritto un libro e Giacomo uno spettacolo teatrale. Pensavamo che Aldo sarebbe rimasto in casa a dormire e a mangiar peperonata, invece ha scritto un film da protagonista”.

Successivamente scrivono a lettere cubitali che il trio non si scioglie, che è sempre unito e che a il tifo per Aldo e per il suo nuovo film, nella speranza che i fans facciano lo stesso. Dichiarano poi di aver pronto il loro nuovo film, con un vecchio amico alla regia, ovvero Massimo Venier.

Nel cast del primo film solista del comico siciliano, dal titolo “Scappo a casa“, ci sono Jacky Ido, Fatou N’Diaye e la partecipazione straordinaria di Angela Finocchiaro e Hassani Shapi, con la regia di Valerio Bariletti e Morgan Bertacca; quest’ultimo ha già girato alcuni film del trio tra cui “Il ricco, il povero e il maggiordomo”.

Nel film in questione, Aldo Baglio interpreta Michele, un uomo medio italiano ossessionato dai social network, con la passione delle belle donne, passando per le automobili lussuose e i rolex. La sua vita, però, inizia a cambiare quando un viaggio di “adescamento” a Budapest, lo mette nelle condizioni, tra diversi tragicomici incontri, di ripensare alla sua vita.