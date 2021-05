Aldo Farella è da poco approdato nel parterre maschile del trono over di “Uomini e Donne“. Il cavaliere ha 69 anni ed è un ex banchiere napoletano, adesso in pensione. É arrivato in trasmissione per trovare una compagna, ma subito ha posato gli occhi su Gemma. La Galgani lo frequenta e si sente lusingata dal suo corteggiamento, ma lo fa solo in amicizia.

Per la dama torinese, tra lei e Aldo non potrebbe esserci nulla. Il cavaliere però continua imperterrito e la stessa Tina Cipollari ha messo becco, non poteva essere altrimenti. Tina come sempre ha attaccato Gemma, dandole della falsa e ritenendo che a lei Aldo non piaccia e dunque frequentarlo è solo una perdita di tempo, dato lo scopo del programma: cercare l’amore e non un amico.

Farella è un tipo dinamico, intraprendente, attivo e sicuramente questo suo aspetto affascina Gemma. Proprio il cavaliere ha rilasciato un’intervista al magazine di “Uomini e Donne”, nella quale parla della sua conoscenza con la dama torinese e lancia una stoccata alla Cipollari, ritenendo che in realtà si sbaglia quando dice quelle cose sul loro conto.

In merito al suo rapporto con la Galgani, Aldo ha ammesso: “Trovo Gemma una donna di classe, estremamente educata. Per ora io e Gemma stiamo condividendo un’amicizia reciproca, siamo concordi nel frequentarci senza troppe aspettative, ma piano piano stiamo cominciando a sentirci tutti i giorni“.

Il cavaliere ha poi proseguito lanciando una frecciatina alla famosa opinionista: “Tina mi è molto simpatica, è una persona provocatoria e credo sia stimolante interloquire con lei, anche se sbaglia quando dice che sono un uomo che vuole mettersi in mostra. Così come sbaglia su me e Gemma“. Il cavaliere è stato abbastanza chiaro, anche se la sua conoscenza con la Galgani molto probabilmente non lo porterà da nessuna parte. Farebbe bene a guardarsi intorno.