Aldo Farella di "Uomini e Donne" parla di Gemma Galgani: "È una donna di classe, ma siamo solo amici"

Aldo Farella, che è uno degli ultimi corteggiatori di Gemma Galgani nel dating show condotto da Maria De Filippi, ha rilasciato una intervista al magazine di “Uomini e Donne“. Qui si concentra proprio sulla conoscenza con la dama di Torino, in cui parla anche dell’opinionista Tina Cipollari.

Inizialmente rivela di aver conosciuto la trasmissione grazie a “Forum“, siccome è da sempre interessato dai programmi che trattano di argomenti giuridici. Desideroso di poter partecipare nel parterre come ospite della trasmissione condotta da Barbara Palombelli si collega sul sito di Canale 5 e, vedendo il logo di “Uomini e Donne”, ha provato di gettarsi in quest’avventura provando a trovare l’amore della sua vita.

Aldo Farella parla della sua avventura a “U&D”

Al momento però non ha trovato ancora l’amore della sua vita, ma sta iniziando a conoscere in maniera piuttosto seria Gemma Galgani. Su di lei, nella seguente intervista, sottolinea: “La trovo una donna di classe, estremamente educata. Mi ha fatto conoscere posti stupendi e siamo andati in una villa stupenda (villa Ada n.d.r). Ho scoperto che ha una grande sensibilità verso gli animali e la natura”. Ci tiene a puntualizzare che, al momento, non si tratta ancora di amore: “Stiamo condividendo un’amicizia reciproca, siamo concordi nel frequentarci senza troppe aspettative ma pian piano stiamo iniziando a sentirci tutti i giorni”.

La vamp Tina Cipollari, come spesso fa per ogni cavaliere che viene con l’obbiettivo di conoscere la dama, ha iniziato ad attaccare la sua conoscenza con Gemma Galgani ove si dichiara convinta che tra i due non ci sarebbe del vero interesse sentimentale.

Aldo Farella in realtà concorda con le dichiarazioni di Tina Cipollari, ammettendo che Gemma cerca totalmente degli uomini diversi rispetto a lui: “Sono molto realista e credo che Gemma sia consapevole delle sue doti e che abbia delle aspettative ben precise sugli uomini. Penso sia alla ricerca di un compagno fuori dal comune, come lei. Forse anche più giovane di noi e prestante, cosa che io non sono soprattutto a causa dell’altezza”. Nonostante questo rivela di provare una forte simpatia nei confronti di Tina, considerandola una persona provocatrice ma interessante con cui parlare.

Nella parte finale dell’intervista realizzata da Sandra Martone, il signor Aldo svela di essere pronto a innamorarsi un’altra volta, ma vuole una persona che veda l’amore nella sua stessa maniera. Infatti ci tiene a precisare che non si accontenterebbe mai di una dama qualsiasi, poiché cerca solamente la donna dei suoi sogni.