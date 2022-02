Alda D’Eusanio parla della sua squalifica al GF Vip: "Laura Pausini vuole 1 milione di euro. Vogliono distruggermi"

In molti negli scorsi anni hanno accettato di far parte del “Grande Fratello Vip” con l’obbiettivo di rilanciare la loro carriera, e alcuni ci sono riusciti anche. Tra gli esempi più lampanti ritroviamo sicuramente Cristiano Malgioglio che ha ringraziato più volte il reality show per aver dato l’occasione di farsi conoscere dal pubblico più giovane.

Purtroppo non si può dire lo stesso di Alda D’Eusanio che, nonostante sia entrata a gioco già iniziato, ha lasciato nel pubblico un ricordo poco piacevole. La giornalista, oltre a essere attaccata pesantemente a causa di alcune dichiarazioni poco gradevoli, ha ricevuto una querela da parte di Laura Pausini per aver accusato il marito Paolo Carta di usare troppo facilmente le mani.

Le nuove dichiarazioni di Alda D’Eusanio

Una volta uscita dalla casa la D’Eusanio ha immediatamente chiesto scusa per le sue parole, ma Laura Pausini e Paolo Carta non hanno cambiato idea e stanno portando avanti ancora la loro denuncia in Tribunale. Oltre a questi grattacapi legali, Alda sembra essere stata fatta fuori completamente dalla TV, siccome non riesce a trovare una collocazione in nessuna rete televisiva.

Intervistata al settimanale “Vero“, diretto da Giuseppe Lamanna, Alda D’Eusanio ritorna a parlare di questa vicenda: “Non ho accusato o diffamato, ho solo riportato una chiacchiera da bar e non ho avuto la possibilità di scusarmi pubblicamente perché l’editore ha dato ordine a Mediaset di non fare il mio nome. Nemmeno i miei amici potevano citarmi dalla d’Urso, hanno voluto annientarmi”.

Chiede poi più rispetto per una persona con anni di carriera alle proprie spalle: “Alla fine io non ho detto nulla di più grave di ciò che sento dire da altri, ma ho avuto un altro trattamento solo perché la Pausini mi ha querelata. La Pausini ha minacciato la querela, cosa che poi ha fatto, chiedendomi un milione di euro di risarcimento. Non si possono perdere anni di carriera per uno scivolone. Prima di distruggere e annientare una persona è consigliabile essere più umani”.