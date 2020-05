Alda D’Eusanio multata a causa della mascherina rotta

L’opinionista di “Live – Non è la D’Urso”, Alda D’Eusanio, ha pubblicato un lungo video di sfogo sul suo profilo Instagram. In questa circostanza la giornalista ha rivelato che, mentre si trovava in un bar a Roma per prendere un cappuccino, è stata multata dalla Guardia di Finanza dopo un controllo a sorpresa.

La D’Eusanio, in maniera tutt’altro che volontaria, è stata beccata a trasgredire una delle regole imposte dalle norme sul Coronavirus: “Sono appena uscita di casa, entro in un bar a prendere un cappuccino e tre agenti della guardia di finanza mi circondano perché la mia mascherina era appesa così, in quanto mi si era rotta”. Mostrando effettivamente la rottura del laccio della mascherina.

Alda D’Eusanio e le lamentele sui social network

La giornalista si lamenta immediatamente dell’accaduto, dichiarando che ormai un cittadino non è più libero neanche di andare in un bar a sorseggiare un caffè, poiché si ritrova agenti della Guardia di Finanza che vogliono sanzionarlo per il semplice fatto che non si è portato dietro la scorta di mascherine. Ha poi esortato gli agenti a fare i controlli, perchè è giusto, ma senza però opprimere le persone.

La giornalista continua affermando: “Inseguono i cittadini che non sono più liberi neanche di entrare in un bar, di avere la mascherina che si è leggermente cosata. […] Non arriva la cassa integrazione, non arrivano i 600 euro, non arrivano gli aiuti, ma arrivano tre agenti a multare perché ti si è rotta la mascherina”.

Infine nel video dichiara di aver aspettato più di un’ora e mezza prima di ricevere la sanzione da parte degli agenti: “Ma intanto i mafiosi sono stati rimandati a casa per il Coronavirus”. Ovviamente, la D’Eusanio ci tiene a sottolinearlo, è stato messo sottosopra dai finanzieri anche il bar.