Alda D’Eusanio, ennesima denuncia: chiesto un risarcimento di 1 milione di euro

La partecipazione di Alda D’Eusanio al “Grande Fratello Vip” è stata lampo, ma i danni collaterali che ha provocato sembrano non voler finire. Dopo la squalifiche per le dichiarazioni su Laura Pausini, arriva un’altra denuncia e la richiesta di un risarcimento davvero notevole.

L’ex gieffina ha sparato a zero su Adirano Aragozzini, accostando il suo nome a quello di Mia Martini: “Ragazzi voi non so se sapete tutto, ma Mia Martini ne ha passate davvero tante. Ha dovuto lottare contro tantissime cose. Mi dispiace per quello che le è successo. Che poi lei è stata distrutta anche da Aragozzini, sto parlando di Adriano Aragozzini” dichiarazioni molto forti che hanno provocato la dura reazione dell’interessato.

Aragozzini ha smentito categoricamente queste affermazioni, definendole notizie false prive di qualsiasi fondamento e ha voluto ribadire quanto abbia preso a cuore la cantante che nel 1989 ha portato al Festival di Sanremo andando incontro a pareri non favorevoli di alcuni artisti e case discografiche, come lui stesso ricorda.

GF Vip, chiesto alla D’Eusanio 1 milione di euro di risarcimento

In queste ore, come si legge sul sito “Blogo“, Aragozzini avrebbe chiesto la notevole somma di 1 milione di euro come risarcimento per queste dichiarazioni infamanti che, precisa, saranno devoluti totalmente in beneficenza: “Adriano Aragozzini ha presentato denuncia-querela per “gravissima calunnia” nei confronti di Alda D’Eusanio che al Grande Fratello Vip l’aveva definito un delinquente. La richiesta di danni è di un milione di euro (che devolverà in beneficenza)”.

Un “Grande Fratello Vip” che la D’Eusanio difficilmente potrà dimenticare, nonostante la sua fulminea presenza. Purtroppo molti vip dimenticano di essere ripresi dalle telecamere e di lasciano sfuggire dichiarazioni compromettenti e, a volte, infondate. Proprio per evitare grane del genere, la produzione del reality ha pensato di mettere una sorta di differita alla consueta diretta a cui eravamo abituati. Una decisione, però, che ha creato un po’ di scontento tra i telespettatori in quanto il programma perderebbe quella autenticità che da sempre lo ha contraddistinto.