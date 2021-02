Alda D’Eusanio, dopo la squalifica al GF Vip di nuovo nei guai. "E’ un delinquente" e si becca un querela

Alda D’Eusanio è stata squalificata dal “Grande Fratello Vip” e cacciata dalla Casa senza nemmeno avere la possibilità di salutare i suoi compagni di viaggio. Il duro provvedimento è stato preso per le sue dichiarazioni in merito a presunte violenze domestiche di Paolo Carta alla moglie Laura Pausini.

Mediaset ha preso le distanze dalle sue diffamanti parole e ha deciso di espellere con effetto immediato la donna dal reality. Dovrà affrontare serie conseguenze legali per quanto detto, ma per lei arrivano altre nuvole nere all’orizzonte. Infatti, il sito Dagospia ha diffuso la notizia di un’altra querela nei suoi confronti.

A decidere si procedere per vie legali contro la D’Eusanio questa volta sarebbe Adriano Aragozzini, il giornalista e produttore discografico, teatrale e televisivo, che sarebbe stato offeso in maniera pesante da Alda quando ancora si trovava nella Casa del “Grande Fratello Vip“.

GF Vip, la D’Eusanio ci ricasca con Adriano Aragozzini: la pesante accusa

“Mia Martini è stata distrutta da Adriano Aragozzini, un vero delinquente. Era quello che organizzava i Festival” questa l’affermazione che sta mettendo di nuovo la D’Eusanio nei guai. Il produttore non è rimasto in silenzio e ha reagito in maniera alquanto piccata a questo attacco.

“Tutti in Italia sanno che io ho fatto resuscitare Mia Martini prendendola al Festival di Sanremo nel 1989 contro il parere di molti artisti ed anche di funzionari delle case discografiche” ha sottolineato Aragozzini, molto infastidito e sorpreso. Ha aggiunto poi che durante i 5 anni in cui ha preso parte alla kermesse sanremese – 3 da patron assoluto e 2 da produttore esecutivo per conto della Rai, ha precisato lui stesso – Mia Martini ha partecipato per ben 3 volte e il suo rapporto con l’artista è stato sempre “fantastico“ e lo dimostra il fatto che la Martini ha sempre parlato di lui“sui giornali ed in televisione in modo meraviglioso. Inoltre l’ho portata al tour Sanremo in the world a Tokyo, New York, Toronto, San Paolo del Brasile e Francoforte in Germania” ha infine rivelato.