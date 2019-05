Alberto Urso torna sui social dopo la vittoria di "Amici": le parole per Maria De Filippi

Il vincitore dell’edizione 2019 del celebre talent show di Canale 5 “Amici“, Alberto Urso, è ritornato sui social network dopo aver portato a casa la meritata e sudatissima vittoria, non dopo un percorso intenso, ricco di emozioni e di ostacoli che il giovane talento messinese è riuscito a superare brillantemente.

La scuola di Amici ha assicurato ad Urso non solo la possibilità di crescere artisticamente, ma anche di sdoganare una volta e per tutte la musica lirica, portando il genere musicale di nicchia al grande pubblico di giovani e fan del programma, ma non solo; Alberto ha, infatti, dimostrato sul palco di “Amici” tutta la sua versatilità nel passare da un genere musicale ad un altro, cosa che ha fatto la differenza e lo ha portato dritto alla vittoria.

Il primo messaggio social di Alberto Urso dopo la vittoria

A pochi giorni dal trambusto della vittoria, Alberto ha fatto ritorno anche sui social network, scrivendo un emozionante e bellissimo post di ringraziamento sul suo profilo Instagram, indirizzato a tutto il team di Amici, così come la conduttrice Maria De Filippi, guida e punto di riferimento non solo di Alberto, ma di tutti i talenti artistici che in tutti questi anni di messa in onda del programma hanno avuto l’onore di parteciparvi, come Alessandra Amoroso, che proprio nelle scorse puntate ha dedicato una emozionante lettera alla conduttrice.

Le prime parole che Alberto Urso ha voluto scrivere sui social dopo la vittoria dell’edizione 2019 di “Amici” sono per i suoi fan, ma anche per la grande famiglia del talent di Maria De Filippi, in tal senso: “Sono così emozionato che fatico a trovare le parole per esprimermi. Voglio ringraziare prima di chiunque altro voi che mi avete seguito e supportato dal primo giorno“.

ALberto quindi aggiunge: “poi tutte le persone con le quali ho avuto la fortuna di lavorare in questi mesi, i miei compagni della scuola di Amici, la mia Famiglia” – ed ancora – “ma soprattutto Maria che ha creduto in me e mi ha dato la possibilità di continuare a credere nel sogno di poter vivere di Musica“.