Alberto Urso si è invaghito di una concorrente di "Amici Celebrities"

Alberto Urso è conosciuto dal grande pubblico per aver vinto l’ultima edizione di “Amici“, noto talent show ideato e condotto da Maria De Filippi e in onda su canale 5. Alberto, che ha battuto proprio alla finalissima la sua amica Giordana Angi, è oggi un cantante affermato, per la precisione un tenore, che ha conquistato il cuore di milioni di persone.

Sicuramente il ragazzo deve tanto a Maria De Filippi, che non solo lo ha lanciato nel suo talent, ma gli ha affidato anche il ruolo di “coach” in “Amici Celebrities“. Si tratta della versione “Vip” di “Amici”, dove qui personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo si mettono in gioco in gare di canto e danza.

Alberto in queste nuove vesti guida la squadra blu, mentre proprio l’altra finalista dell’ultima edizione di “Amici”, Giordana Angi, guida la squadra bianca. Dal punto di vista privato, Alberto sembrerebbe essere fidanzato con Valentina Vernia, ballerina e anch’essa concorrente come lui durante l’ultima edizione di “Amici”, difatti è lì che i due si sono conosciuti.

Se dal punto di vista professionale le cose per il giovane tenore procedono a vele spiegate -voci sempre più insistenti lo danno per certo al prossimo “Festival di Sanremo“- lo stesso sembrerebbe non poter dire per la vita privata. In quanto secondo alcuni gossip, Alberto si sarebbe invaghito di una concorrente di “Amici Celebrities”.

Andando con ordine, la bomba è stata sganciata da Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno, i quali nel programma “Vite da Copertina” che conducono insieme su TV8 hanno dichiarato che Alberto Urso avrebbe una cotta per una delle concorrenti che segue e che appartiene alla squadra blu. La concorrente in questione è Laura Torrisi.

La Torrisi, ex di Leonardo Pieraccioni dal quale ha avuto una bambina, Martina, ha partecipato come concorrente, esibendosi in gare canore e lavorando a stretto contatto con Alberto e proprio così il giovane cantante si sarebbe invaghito di lei. Purtroppo la Torrisi non ha avuto accesso alla finale, venendo eliminata in semifinale. Se questa bomba di gossip venisse confermata avrebbe sicuramente dell’incredibile e chissà cosa ne penserà Valentina, la fidanzata di Alberto.