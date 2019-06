Alberto Urso, per chi batte il cuore del giovane tenore: Tish o Valentina Vernia?

Alberto Urso, il giovane vincitore della diciottesima edizione del talent show di Canale 5 “Amici“, continua a far parlare di sé non soltanto per le sue straordinarie performance musicali, come quelle avvenute recentemente all’Arena di Verona in occasione del “Seat Music Awards”, ma anche per la sua vita sentimentale, che sembra stare molto a cuore alle sue fan e non solo.

Se fino a qualche giorno fa Alberto e Tish sono tornati a farsi vedere insieme abbracciati al Tim Live di Amici, momento immortalato da uno scatto di Rudy Zerbi, non vi è ancora certezza se Alberto al momento sia impegnato sentimentalmente, meno che mai se il suo cuore batta per qualche ragazza.

Alberto Urso fidanzato: i chiarimenti

Rudy Zerbi, noto per la sua schiettezza e sempre senza peli sulla lingua, ha fatto una domanda a brucia pelo ad Alberto al riguardo, facendosi così portavoce dei pensieri di tanti e chiedendo se al momento Urso avesse una relazione in corso e lui ha risposto con difficoltà, infatti sembra che il giovane tenore sia sempre più vicino ad una ragazza.

Nonostante sia tutto avvolto nel mistero, la ragazza in questione è stata conosciuta da Alberto durante la sua esperienza ad “Amici”. Zerbi, però, vuole capire bene, quindi in una recente Instagram story ha detto: “Alberto, ma seriamente, non sto scherzando, non ce l’hai una casa? Non ci posso credere, ragazzi. Alberto al telefono con Banana, poi con Tish… Vuoi dirci una volta per tutte con chi stai?“.

La domanda impertinente di Zerbi è stata fatta mentre Alberto era al telefono con Valentina Vernia, l’ex ballerina della squadra blu, ma la risposta confusa e volutamente evasiva del tenore ha complicato non poco le cose, perché ha detto di non saperlo. Incertezze che alimentano la curiosità dei fan del ragazzo, in quanto numerosi lo vorrebbero al fianco della cantante dai capelli arancioni, Tish.