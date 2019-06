Alberto Urso, la chiave vincente per la vittoria di "Amici" e il sogno di andare a Sanremo

Alberto Urso, il vincitore della diciottesima edizione del talent show di Canale 5 “Amici“, reduce dal grande successo ottenuto all’evento musicale condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada “Seat Music Awards“, è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente inetervista alla testata giornalistica “Verona Sera“.

Il giovane 21enne messinese ha trionfato all’Arena di Verona, strappando un’emozionante standing ovation con il brano “Accanto a te”; il giovane talento, tanto voluto e stimato da Maria De Filippi, ha difatto sdoganato la musica lirica in tv, trasformandola da mero genere di nicchia a musica amata e apprezzata anche dai giovanissimi. L’esibizione nel tempio della lirica ha emozionato non poco il cantante che con tanta umiltà ha dichiarato: “Mi sento talmente piccolo di fronte a tutto ciò che devo ancora metabolizzare“.

La chiave vincente per la vittoria di “Amici”

Alberto ne ha fatta di strada da “Ti lascio una canzone“, il primo talent musicale targato Rai 1 e condotto da Antonella Clerici, dove Urso si è distinto per la sua bravura nonostante avesse appena 13 anni, duettando perfino con Gianni Morandi. Il giovane ha sempre messo al primo posto lo studio, tanto da diplomarsi con il massimo dei voti al conservatorio musicale di Messina.

Nel corso dell’intervista rilasciata a “Verona Sera”, il giovane talento lirico non poteva non iniziare con il commentare la sua recente esperienza vissuta ad “Amici“, un percorso unico, che lo ha aiutato a crescere moltissimo, sia a livello personale che artistico; se per questo Alberto ha da ringraziare Maria De Filippi, il resto lo deve sicuramente al suo talento, così come al pubblico, che sin da subito ha creduto in lui e nelle sue straordinarie qualità musicali e vocali.

Ad “Amici” Alberto ha capito che bisogna avere pazienza, applicarsi tanto e rimanere sempre con i piedi per terra, il giovane lirico si sente infatti solo agli inizi; a chi gli fa notare di essere sempre stato il favorito, Alberto replica: “Io il favorito? In verità noi quando siamo nella scuola, non sappiamo nulla di quello che succede fuori, quindi non si percepisce e non si può ipotizzare nessun risultato. Sentivo che il pubblico mi voleva bene, ma come voleva bene ai miei compagni“.

Alberto non si aspettava di vincere, ancor più con un genere come la lirica, che poteva essere visto come distonico rispetto al resto; Alberto al riguardo ha tenuto a precisare: “La scommessa che ha fatto Maria è stata proprio quella di avvicinare i giovani alla lirica. Per fare questo ho cercato di essere versatile, spaziando tra diversi generi, questa diciamo è stata la chiave vincente che Maria ha trovato per me“.

Com’è cambiata la vita di Alberto Urso dopo la vittoria di Amici? L’affetto delle persone dà a Urso la carica giusta per onorare tutti gli impegni presi, ed è proprio questa energia che riceve dal pubblico che gli permette di sentirsi sempre in gran forma. In tanti si aspettano che il giovane talento sia uno dei prossimi concorrenti del Festival di Sanremo; le parole del cantante al riguardo: “Sanremo è meraviglioso, sarebbe un sogno, ma per ora non ho ancora programmi“.