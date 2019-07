Alberto Urso incontra Umberto Gaudino dopo "Amici 18"

Alberto Urso, vincitore della diciottesima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi”, ha pubblicato nelle ultime ore una foto sul suo profilo nel noto social network Instagram che farà molto picare ai fan del programma, poiché il tenore è in compagnia di un’altrao protagonista del celebre format, il ballerino Umberto Gaudino.

Il giovane messinese sta vivendo un momento davvero magico, grazie al calore dei numerosi fan che lo hanno tanto sostenuto durante il percorso fatto “Amici”, e non solo. Dopo la fine del talent, Alberto è stato fagocitato da tutta una serie di eventi musicali, che lo hanno visto protagonista anche al fianco di altri ex alunni della Scuola di Amici, come Giordana Angi e Tish.

Alberto Urso incontra Umberto Gaudino

Tra un impegno e l’altro il giovane tenore ha trovato il tempo di incontrare anche Umberto Gaudino, l’affascinante ballerino di “Amici”, e nonostante appartenessero a due squadre diversi nel talent musicale, i due hanno stretto un bel legame che dura anche fuori dagli studi e a telecamere spente.

Alberto ha pubblicato nelle scorse ore una foto che ritrae il tenore al tavolo di una pizzeria in compagnia del ballerino; una serata spensierata quindi tra amici in Campania, dove Urso si trova per promuover il suo ultimo brano. A corredo dello scatto, una dolcissima didascalia: “Una bella pizza in compagnia del mio fratellino“.

I due sembrano prendersi in giro, infatti Umberto rivela su Alberto in una Instagram Stories: “Mangia sempre! Non è cambiato di una virgola“. Infatti, prima i due hanno mangiato una gustosa e tipica pizza, poi per concludere la cena la sfogliatella napoletana. Anche durante la permanenza ad “Amici”, Alberto aveva dato mostra del suo interesse verso il buon cibo.

Negli ultimi giorni Alberto è stato paparazzato in dolce compagnia, non con la cantante Tish, bencì con la ballerina del talent musicale, Valentina Vernia, con cui sembra avere ormai intrapreso una relazione.