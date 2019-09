Alberto Urso in trasformazione: l’enorme cambiamento fisico e in arrivo tante novità

Il tenore Alberto Urso ha conquistato il cuore dei fan grazie alla sua splendida voce che l’ha portato ad occupare il posto più alto sul podio dell’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi, Amici. Dopo questa esaltante vittoria, per Urso ci sono state tantissime dimostrazioni di stima e affetto, sia da parte del pubblico che di molti professionisti che l’hanno seguito in questo suo percorso, come Rudy Zerbi e Alfonso Signorini.

Il vincitore di Amici, però, si è sempre posto un altro obiettivo: perdere peso. Già all’interno della scuola ha cercato di correggere le sue abitudini alimentari e ora, grazie ad una foto postata sul suo profilo Instagram, sembra proprio esserci riuscito. In quello scatto si vede un Urso totalmente rinnovato, in splendida forma, particolare che è stato notato anche da un ballerino di Amici, Mattia Tuzzolino, che ha commentato: “Zio, ma sei dimagrito un botto!“, e Urso di risposta: “Compare, se me lo dici tu, mi fido”.

Alberto Urso annuncia grandi novità

Insomma, un momento davvero d’oro per Urso che, tra allenamenti in palestra e alimentazione sana, riesce anche a ottenere grandi risultati con la sua musica. E proprio a proposito di questo, annuncia ai suoi fan che presto potranno ascoltare alcuni suoi pezzi inediti.

Ma le novità non si fermano di certo qui, sotto all’immagine postata compare una didascalia: “Presto tantissime novità…“. In questa foto Urso è in un corridoio che in molti hanno identificato come quello di “Amici”, ora dobbiamo solo aspettare di sapere, nell’eventualità di una sua presenza nel talent in partenza su Canale 5 “Amici Celebrities“, quale sarà il suo ruolo: si vocifera che possa far parte del corpo docenti.

Altri followers, invece, hanno sentenziato che il corridoio si trovi all’interno del Teatro Ariston e per questo motivo, hanno dedotto che il bel tenore messinese sia prossimo ad una partecipazione al Festival di Sanremo. Insomma, per dirla come Chiambretti: “Comunque vada, sarà un successo!“.