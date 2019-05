Alberto Urso, i soldi vinti ad "Amici" e l’ironia da sex-symbol: "Sono uno a cui piace piacere"

Alberto Urso, vincitore dell’edizione 2019 del popolare talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Amici“, è tornato a far parlare di sé dopo la straordinaria vittoria, per alcune dichiarazioni rilasciate riguardanti il premio vinto e la speciale dedica per l’amata nonna, una figura tanto importante per la vita del giovane talento musicale.

Nel corso della lunga esperienza ad “Amici” ad Alberto è stato attribuito un un tenero gossip insieme alla collegaTish, ma di lui si ricorderanno tutti per la sua straordinaria bravura e versatilità nel passare da un genere musicale all’altro con facilità e successo. Grazie a tutto ciò, Alberto ha vinto non solo la diciottesima edizione del talent, ma anche un consistente premio in denaro, pari a 150mila euro.

Alberto Urso spiega come investirà i soldi del premio vinto ad Amici

Nonostante la sua giovane età – appena 21 anni – Alberto ha già le idee chiare su come investirà il denaro che ha vinto la scorsa settimana, strappando la vittoria all’altra grande favorita dal pubblico televisivo, Giordana Angi; come rivelato durante l’intervistaa rilasciata al Corriere della Sera, Alberto ha voluto dedicare questa sua ultima vittoria all’amata nonna Rosetta, ma anche ai genitori che hanno sempre creduto in lui.

“La lirica me l’ha fatta scoprire mio padre” – racconta Alberto, per poi proseguire – “Lui ha un’agenzia di pratiche automobilistiche, ma per passione organizzava concerti alle Eolie. Una volta portò un tenore: il giorno dopo iniziai a imitarlo. Papà notò la mia voce e decise di mandarmi a lezione: canto prima, pianoforte, batteria“.

Cosa ne farà Alberto dei 150mila euro vinti? Su questo punto Urso non ha dubbi: “I 150 mila euro in gettoni d’oro li investo negli studi“. Quello che da molti è stato definito il prossimo Michael Bublé del panorama mmusicale nazionale ed internazionale, sa di essere diventato un sex symbol e sull’argomento ironizza: “sono uno a cui piace piacere“.