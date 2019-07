Alberto Urso, i festeggiamenti per il suo compleanno ed il gesto di Rudy Zerbi

Alberto Urso, il giovane vincitore dell’edizione 2019 del talent show di canale 5 “Amici” di Maria De Filippi, ha festeggiato il suo 22esimo compleanno in compagnia delle persone più care, cioè i suoi familiari ed alcuni amici, che lo hanno sempre sostenuto e supportato durante il percorso vissuto nella scuola di talenti, ma anche dopo la sua vittoria.

Nonostante la conclusione del talent, i fan di Alberto sembrano non smettere mai di seguire il giovane tenore, che registra, esibizione dopo esibizione, un successo dietro l’altro; tra gli ultimi, da sottolineare la standing ovation che gli è stata tributata dal pubblico del tempio della lirica, l’Arena di Verona, in occasione dell’evento musica “Seat Music Awards“, condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

I festeggiamenti con gli amici più cari

Dopo essere stato paparazzato con la ballerina di Amici, Valentina, al mare in atteggiamenti decisamente molto affettuosi ed inequivocabili, Alberto ha festeggiato il suo compleanno oltre che con la Vernia e le persone a lui più care, come Mowgly, Umberto Gaudino e Vincenzo Di Primo, tutti e tre ex concorrenti del talent di canale 5.

Il legame di amicizia creato all’interno della scuola è proseguito anche dopo la fine del programma, così come è stato anche con Rudy Zerbi, il professore di Amici, con cui Alberto ha mantenuto un legame straordinario. I due, spesso, pubblicano Instagram Stories prendendosi gioco l’uno dell’altro, ma in occasione del compleanno di Alberto, Rudy Zerbi ha pubblicato sul suo profilo social tutta la tenerissima chiamata avuta con il giovane tenore.

Tra i messaggi di auguri fatti via social ad Alberto, c’è anche quello di Lorella Boccia, che gli ha dedicato delle parole dolcissime; ora i fan sono in attesa del nuovo album del tenore, che alla scuola di Amici ha dimostrato tutta la sua abilità non solo nella lirica, ma anche nel pop. Grazie alla scommessa vinta, Alberto è riuscito a far amare la lirica anche ai giovanissimi, avvicinandoli così ad un genere musicale, considerato fino ad oggi di nicchia.