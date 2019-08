Alberto Urso fa una dedica speciale alla donna più importante della sua vita

Alberto Urso, il giovane tenore messinese che ha incantato il pubblico televisivo vincendo il popolare talent show condotto da Maria De Filippi “Amici 18”, è tornato a far parlare di sé stavolta non per le sue performance canore in giro per l’Italia, bensì per un gesto speciale nei confronti della sua amata mamma.

Non è certo un mistero che Alberto è molto attaccato alla sua famiglia, che è stata importantissima nel sostenere il tenore a coltivare la sua passione per il canto e per la lirica, un genere fino ad oggi considerato di nicchia, che Alberto, grazie all’aiuto di Maria De Filippi, ha portato in un talent musicale, dominio incontrastato fino a quel momento del genere pop.

Alberto Urso fa una dedica speciale alla sua mamma

Urso ha ammaliato il pubblico televisivo non solo con quei suoi occhi color smeraldo e la sua ugola da fuoriclasse, ma anche con la sua personalità, dolce e romantica, ma anche ricca di valori fondamentali, tra i tanti l’umiltà; nonostante il grande successo che ha avuto grazie a “Amici”, Urso non ha mai perso la testa.

Lo ha dimostrato recentemente in occasione del suo compleanno, festeggiato con la famiglia e alcuni degli amici più cari, come Umberto Gaudino, che a sua volta ha difeso Urso dal gossip crescente riguardante una sua presunta love story con Tish, la cantante della squadra dei Blu di Amici.

Anche se Alberto è stato paparazzato in atteggiamenti inequivocabili con la ballerina Valentina Vernia, la persona che ha rapito il suo cuore ed è davvero l’unica donna importante per lui è un’altra. A svelarlo è stato lo stesso Alberto in un ultimo post sul noto social network Instagram, dove ha pubblicato uno scatto insieme alla sua amata mamma, a corredo del quale la seguente didascalia: “Auguri alla donna più importante della mia vita“.

Una dedica d’amore speciale per il compleanno dell’amata mamma, che è stata una guida importante per Alberto, che lo ha seguito passo passo nel suo percorso, sostenendolo nei momenti di bisogno.