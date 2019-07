Alberto Urso fa una dedica speciale a Giordana Angi: "La mia piccola"

Alberto Urso, il giovane tenore messinese vincitore della diciottesima edizione del talent show di canale 5 “Amici“, è tornato a far parlare di sé ed infiammare i numerosi fan grazie ad una recente reunion con l’altra allieva della celebre scuola di talenti di Maria De Filippi, cioè l’italo-francese Giordana Angi.

I due cantanti sono stati, insieme a Tish, i veri protagonisti dell’ultima edizione di “Amici” e sono tante le occasioni di eventi musicali alle quali Alberto e Giordana sono stati invitati insieme, per far ancora una volta sognare il pubblico ed i fan; tra le ultime performance, si registra quella avvenuta nei giorni scorsi a Portofino.

La dedica di Alberto Urso per Giordana Angi

Nonostante nella scuola di “Amici” Giordana e Alberto appartenevano a due squadre diverse – rispettivamente quella dei Bianchi e dei Blu – tra loro c’è una grande stima e una grande amicizia, che cresce giorno dopo giorno lontano dai riflettori e dalle telecamere, tanto che i rumors più accreditati parlano di una possibile futura collaborazione professionale tra il giovane tenore e la cantautrice, che già vanta al suo attivo collaborazioni importanti come quella con Tiziano Ferro.

Nell’attesa di vederli esibire nuovamente insieme sul palco, Alberto ha sorpreso tutti i suoi fan con una dedica speciale per la sua amica Giordana, pubblicata nelle ultime ore sul suo profilo Instagram, dove si legge: “Che bello aver cantato a Portofino con la mia piccola“. Parole scritte a corredo di una bellissima immagine che ritrae i due felici e sorridenti in un momento di pausa durante l’esibizione.

I fan hanno lasciato migliaia di like e commenti, un fiume di endorsement per i due cantanti che sono amatissimi dal pubblico e dai giovanissimi, che oggi, grazie alla lungimiranza di Maria De Filippi e alla versatilità di Alberto Urso – che ha sdoganato la musica lirica in tv – apprezzano un genere musicale fino a qualche mese fa ritenuto di nicchia.

Nel frattempo il tenore siciliano si appresta ad iniziare il suo “Solo Tour“, con sei concerti dal vivo, dove sarà accompagnato da un’orchestra. Si partirà da Roma il 29 settembre, per poi proseguire a Milano il 4 ottobre, quindi il 22 ottobre a Bari, il 25 ottobre al Teatro Colosseo di Torino, il 27 a Firenze e il 28 ottobre a Bologna. Dal 5 luglio invece uscirà il suo nuovo singolo “Ti lascio andare”, pezzo che parla del dolore e delle emozioni provate per la fine di un amore.