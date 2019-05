Alberto Urso e Tish, le ultime novità sul loro rapporto dopo la fine del talent musicale di "Amici"

Tish e Alberto, i due ormai celebri alunni della scuola di talenti di Maria De Filippi “Amici“, dopo la fine dell’edizione 2019 del talent hanno preso strade diverse, spegnendo così il sogno di tanti fan che avrebbero voluto un ritorno di fiamma tra i due cantanti, decidendo così di rimanere in buoni rapporti, senza approfondire la loro conoscenza.

Dopo la grande vittoria di Alberto Urso, il giovane tenore siciliano è stato fagocitato tra interviste e mille impegni, atti dovuti per ricambiare l’affetto che il grande pubblico di Amici gli ha sempre attestato, credendo in lui, nelle sue grandi capacità di artista e apprezzando la sua flessibilità nel passare con successo da un genere musicale ad un altro.

Il rapporto di Alberto Urso e Tish dopo la fine del talent

Oltre al suo indiscutibile talento, il giovane tenore è stato al centro del gossip per il forte legame che si è instaurato in questi mesi con Tish, che sembrava andare ben oltre la semplice amicizia. Il cantante ha voluto precisare che con Tish c’è sempre stata una bella amicizia, poi la TV forse ha amplificato tutto.

Dopo la festa finale di Amici i due talenti musicali si sono dunque divisi: Alberto è tornato in Sicilia, mentre Tish si è diretta a Milano, da dove ha scritto un messaggio per Rudy Zerbi, che tanto l’ha sostenuta nel corso del talent a discapito dell’altra finalista, Giordana Angi. Tish ha pubblicato sul suo profilo Instagram negli ultimi giorni uno scatto che la ritrae dinanzi il Duomo della città meneghina, a corredo del quale un messaggio indirizzato a Zerbi: “Dove sei?“.

La replica del professore non si è fatta attendere, infatti le ha risposto: “Sono dietro di te, travestito da piccione“. In tanti si sarebbero aspettati una reunion tra Tish e Alberto fuori da Amici, ma non è andata così perché Alberto ha preferito festeggiare con la sua gente, in tal senso le sue parole su Instagram: “Questa è la mia casa, questa è la mia gente, questa è la mia Sicilia. Grazie Messina“, quindi ha aggiunto di aver realizzato un sogno, cioè quello di poter fare colazione con la granita.