Alberto Urso chiede scusa ai fan: "Non vi arrabbiate"

Alberto Urso è uno dei cantanti del momento. Il tenore vincitore della penultima edizione di “Amici“, in poco più di un anno ha fatto tantissima strada, tanto che è amato da tutte le generazioni, le sue canzoni sono super ascoltate e i suoi concerti fanno il tutto esaurito. Ha persino partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo, non piazzandosi però tra le prime posizioni.

Maria De Filippi è la sua fan numero uno, non solo lo ha lanciato, ma ha mantenuto nel tempo con Alberto un rapporto di affetto e stima, tanto che queen Mary lo ha voluto dapprima come coach ad “Amici Celebrities” e ora come concorrente ad “Amici Speciali“. Quando la De Filippi chiama, Urso non si sottrae mai, manifestando a più riprese, anche pubblicamente, il legame indissolubile che intercorre tra loro.

Alberto è un ragazzo a modo, dolce, carino ed educato, ma qualche volta anche a lui prendono i colpi di testa e, questa volta, sembrerebbe averla fatta proprio grossa. Attraverso il proprio profilo Instagram, il cantante ha postato, per i suoi followers, il seguente messaggio: “Ragazzuoli, non vi arrabbiate, però mi sto facendo un tatuaggino“. In realtà non si è trattato di un tatuaggino bensì di un tatuaggione.

Urso difatti si è fatto disegnare un grande leone che gli copre tutto il braccio destro. Il cantante ha poi chiesto scusa ai fan per questo suo gesto, ma tanti, troppi sono stati i commenti di apprezzamento nei riguardi del tatuaggio di Urso. Insomma non c’era bisogno di scusarsi, i followers hanno gradito il gesto di Alberto, approvando la sua scelta.

Urso però ha deciso di condividere con i fan cosa avrebbe fatto dopo aver mostrato il tatuaggio e così, in un’altra storia Instagram, ha asserito: “Mi metto al piano e mi rilasso un poco” e ha allietato i suoi numerosissimi sostenitori con il suo famoso e amato brano “Accanto a te“. Non è la prima volta che Alberto condivide la sua quotidianità con i fan, segno questo che il loro legame è ormai indissolubile.