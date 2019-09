Alberto Urso bacia Maria De Filippi sul collo

Alberto Urso è conosciuto dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione all’ultima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi” nel quale si è piazzato al primo posto, vincendo di fatto il talent e sbaragliando la concorrenza. Oggi lo si può definire un cantante a tutti gli effetti, un tenore per la precisione, che con la sua voce dolce e allo stesso tempo possente ha conquistato il cuore di milioni di fan.

Il giovane cantante deve tutto a Maria De Filippi che lo ha lanciato e ancora oggi nutre stima per lui, tanto da volerlo al proprio fianco, nel ruolo di coach nella sua nuova creatura, ovvero “Amici Celebrities” in cui la De Filippi è appunto la conduttrice. Si tratta della versione vip del più noto e celebre talent show “Amici Di Maria De Filippi” che da diciotto anni ormai sforna sempre più talenti.

E’ risaputo che la conduttrice nutre particolare affetto e stima per alcuni dei ragazzi che hanno calcato il palco del talent, tra questi come non menzionare le ben note Alessandra Amoroso e Emma Marrone. A quanto pare però anche Alberto è entrato nelle grazie della conduttrice, tanto che non solo lo stima come professionista (e il ruolo di coach in “Amici Celebrities” ne è la prova) ma nutre nei confronti del ragazzo un affetto sincero.

Il legame speciale instauratosi tra la conduttrice e il giovane cantante è testimoniato da una foto pubblicata dallo stesso Alberto sul suo profilo Instagram, nella quale abbraccia Maria e poi le stampa un bacio sul collo. Il commento del ragazzo è un cuore a dimostrazione di quanto sia legato a Queen Mary (come viene soprannominata la conduttrice) e quanto le sia grato per l’opportunità che gli ha concesso.

Alberto che proprio all’interno del talent, che poi ha vinto, pare abbia trovato anche l’amore in Valentina, ballerina e concorrente come lui, adesso pare possa contare anche sull’affetto di Maria De Filippi. Dunque non solo ha conquistato il cuore di Valentina e quello di milioni di spettatori che lo hanno portato alla vittoria finale, ma anche quello di Maria De Filippi che non rinuncia ad averlo al proprio fianco e si lascia abbracciare e baciare sul collo da lui, pare sia ormai diventata la sua “mamma televisiva“.